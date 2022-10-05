حيلة مخفية في آيفون قد تنقذ الحياة يوما ما.. اكتشفها

الوكيل الإخباري-سهل الهاتف المحمول للكثير من الأشخاص طلب النجدة أثناء الحالات الطارئة كحدوث حريق في المنزل، أو سرقة وغيرها من الحالات المفاجئة التي قد يتعرض لها أي منا، بحيث يتم تدارك الأمر بأقل الخسائر الممكنة، وبأسرع وقت .

اضافة اعلان



إلا أن شركة أبل طرحت ميزة جديدة في هاتف "آيفون 14" قد تنقذ الحياة يوماً ما، حتى لو كنت لا تملك إشارة هاتف منتظمة أو تغطية.



طريقة للتدرب



لكن يبدو أن "أبل" تعمل الآن على طريقة تتيح للمستخدمين التدرب على استخدامها بأمان قبل أن يحتاجوا إلى الاعتماد عليها بشكل حقيقي.



ومن المتوقع وصول تحديث (iOS 16.1) الذي يتيح استخدام هذه الميزة، في الأسابيع المقبلة إذ يتم اختباره حالياً من قبل صانعي التطبيقات.



فيما أوضحت "أبل" أنه من المتوقع أن يتم إطلاق ميزات القمر الصناعي الخاصة "آيفون 14" في نوفمبر/كانون الثاني المقبل.

ويتضمن التحديث الجديد ميزة عرض اتصال القمر الصناعي الخاصة.



ما هي خدمة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية؟

وكانت خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي إحدى ميزات "أبل" الرئيسية على "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" الجديد.

كما أشارت الشركة إلى أن الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي يمكن أن تساعد المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ في ظل ظروف استثنائية عندما لا تتوفر وسائل أخرى للوصول إلى خدمات الطوارئ.









العربية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة