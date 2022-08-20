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السبت، 20-08-2022 10:54 ص

حيلة مدهشة على جيميل يجهلها الكثيرون

كيفية-إنشاء-حساب-جيميل-بدون-رقم-هاتف


الوكيل الإخباري - يجهل الكثير من مستخدمي جيميل أن بإمكانهم الحصول على أكثر من عنوان جيميل واحد، وفي الواقع لدى كل مستخدم عدد غير محدود من عناوين البريد وجميعها مرتبطة سراً بالبريد الإلكتروني الأصلي.

وكشف خبير التكنولوجيا ماتي ماك عن هذه الحيلة التي لا يعرف معظم المستخدمين بوجودها، والتي وقد تكون طريقة رائعة لمعرفة من يبيع بياناتك أيضاً. وكل ما عليك فعله هو إضافة رمز + بعد اسم مستخدم بريدك الإلكتروني الحالي، متبوعاً بأي كلمة تريدها، ثم اكتب
gmail.com @ المعتادة في النهاية.

على سبيل المثال، إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني هو: [email protected] يمكنك إنشاء:
[email protected] و[email protected] وأي شيء آخر تقريبا.

و بغض النظر عن ما تضيفه، سيذهب كل ذلك مباشرة إلى صندوق بريد جيميل الرئيسي.

فائدة هذه الميزة
إذا كنت تشك في بيع بياناتك الشخصية أو استخدامها، فقد تكون هذه طريقة رائعة لكشف ذلك. لذلك في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتسجيل في موقع أو خدمة، أضف اسم الشركة بعد علامة + ثم إذا بدأت فجأة في تلقي رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، فأنت تعرف من هو المصدر . 

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