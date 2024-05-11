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السبت، 11-05-2024 03:47 م

حيلة من غوغل للتجسس الصامت.. كيف تمنعها؟

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الوكيل الإخباري- يُخفي محرك البحث "غوغل" تقنية مخفية في حسابات مستخدميه، تتيح له التجسس على اتصالاتهم، وتسجيل أصواتهم لاستخدامات أخرى، لكن أحد الخبراء التقنيين كشف عما أسماه "رمز الغش"، لمنع هذه التقنية.

وشرح رجل الأعمال التكنولوجي جيفري كاستيلو طريقة إيقاف هذه التقنية بخطوات سهلة، تحفظ خصوصيتهم.

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في البداية، يجب على المستخدم النقر على إدارة حساب غوغل الخاص به، ثم تحدد علامة التبويب "البيانات والخصوصية"، والانتقال إلى أسفل، حيث يوجد "إعداد السجل"، وتحديد قسم "نشاط الويب والتطبيقات"، الذي يحتوي على علامة اختيار زرقاء.
وبمجرد النقر والتمرير لأسفل، يجب ملاحظة أن إعداد الصوت والنشاط الصوتي يحتويان على علامة اختيار زرقاء، عندها يقوم المشترك بإلغاء تحديد ذلك، لوضع حد لتجسس غوغل على مكالمته.

 

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطريقة التي يستمر بها غوغل في التقاط المحادثات هي نسخة لفظية من محرك البحث، وفي كل مرة يتلقى فيها أمر "هاي غوغل"، فإنه يخلق نفس التأثير، مثل فتح نافذة المتصفح.



وفي حال أوقف المستخدم تشغيل إعداد الصوت والنشاط الصوتي، فلن يتم حذف الصوت المحفوظ مسبقاً أوتوماتيكياً، لكن يمكنه حذفها يدوياً.

 

غوغل تدافع عن نفسها
زعمت شركة غوعل أنها تستمع فقط إلى مقتطفات من المحادثات لالتقاط "كلمات التنبيه"، التي تمت برمجتها للتعرف عليها، ما يسمح لها بالاستجابة للأوامر الصوتية.


ورغم أن غوغل وشركات أخرى مثل أمازون وأبل تؤكدان بأن أجهزتها المساعدة، تستمع فقط للأوامر وجهود التسويق، لكن هذه التطمينات لم تنه المخاوف بين المستخدمين حول تهديدها لخصوصيتهم.
وإذا تمكن مجرمو الإنترنت من الوصول إلى الحسابات الشخصية للمستخدم، أو استغلال أجهزته الذكية، فيمكنهم الاستماع إلى تسجيلات الهاتف، وسرقة المعلومات من بيانات غوغل المخزّنة.

 

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