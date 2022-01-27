الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي: نتابع باهتمام قضية سائق الجرافة الذي توفي أثناء إزالة الثلوج في عمان

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

الخميس، 27-01-2022 04:46 م

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

61f28a504c59b7497c4a12a6


الوكيل الاخباري- إذا كنت مستخدما منتظما لـ"واتس آب"، فمن المفيد معرفة بعض الحيل الذكية، التي ربما لم تكن على علم بوجودها في التطبيق.

اضافة اعلان

 

وتتمثل الحيلة الأولى في حفظ الرسائل في فئة "المفضلة". وما عليك سوى فتح "واتس آب" ثم الانتقال إلى الدردشة.

وإذا ضغطت بإصبعك على رسالة معينة، فسيكون لديك خيار تمييزها بنجمة. ثم انتقل إلى الإعدادات وابحث عن الرسائل المميزة بنجمة.

وهذا هو المكان الذي سيتم فيه تخزين جميع رسائلك المفضلة.

وهذه طريقة سهلة لتتبع الرسائل المهمة، والتي قد تتضمن عناوين هامة أو اتجاهات سفر وغيرها من الرسائل التي تهمك.

ويقدم الفيديو أيضا نصيحة أخرى تتمثل في تثبيت الدردشات في أعلى قائمة الدردشات. وهذه طريقة سهلة لتحديد أولويات الأشخاص المفضلين لديك في التطبيق.

ويتيح تثبيت المحادثات جعل المحادثات المهمة في أعلى القائمة من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى قائمة الدردشات لديك، يجب أن تنقر مطولا على المحادثة حتى يظهر رمز "الدبوس" بجانب خيارات الحذف والأرشفة.

وسيقع بعد ذلك تثبيت الدردشة المحددة بأعلى القائمة. وإذا غيرت رأيك لاحقا، فيمكنك إلغاء التثبيت في أي وقت.

حيل أخرى على "واتس آب"

النص الغامق طريقة رائعة للتأكيد على كلمة أو عبارة: غامق. ويمكنه أيضا إبراز الرسالة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية.

وكل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول إبرازها، مثل: *وضع النص هنا*.

وبالمثل، من الممكن أيضا جعل رسائل "واتس آب" مائلة، وهي ميزة تعمل بنفس الطريقة التي كانت بها الحيلة السابقة، ولكن باستخدام رموز مختلفة.

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7-46-1200x675

أول روبوت يجري جراحة معقدة دون تدخل البشر

1c93ccfc-074c-4090-b16e-9cbb6e5bcba6_16x9_1200x676

عملة فيسبوك المشفرة تنهار

cb9f1859-1cdf-4d58-b005-20b1a5913abd_16x9_1200x676

الكويت تطلق الشبكة الرابعة الافتراضية خلال الربع الأول

واتساب ٢

دراسة تحذر من تدابير الخصوصية لإخفاء هوية مستخدمي الهواتف

ccca8123-23ca-4d86-a96c-32a77a1092fa_16x9_1200x676

غوغل تحذر.. لا تجبرونا على فرض رقابة على الإنترنت

1054265667_0_107_3263_1942_1920x0_80_0_0_c632584e9647ef24884359571b315c24

ميتا المالكة لفيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

أخبار متعلقة
f4fef8e3-35a3-4264-91e8-5e39ef4d1303_16x9_1200x676

اتبع هذه الطرق.. هكذا تتخلص من إدمانك على هاتفك المحمول

fe89d036-8052-4f65-ba1d-8bedcf52c94a_16x9_1200x676

طريقة استخدام واتساب دون إنترنت