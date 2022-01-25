الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 09:18 ص

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

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الوكيل الاخباري- يختبر موقع تويتر ميزة جديدة أطلق عليها اسم ”سرب“ أو ”Flock“، تتيح للمستخدم مشاركة تغريداته مع مجموعة معينة من الأشخاص يتم اختيارهم بناء على رغبته، بحسب ما كشفت تقارير مختصة.

وعلى غرار ميزة ”Close Friends“ في منصة الصور ”انستغرام“، كانت ”تويتر“ قد ألمحت إلى الميزة الجديدة في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، لكنها أطلقت عليها في ذلك الوقت اسم ”Trusted Friends“ أو ”الأصدقاء الموثوق بهم“.

ونقلت مواقع تقنية عن المسرب الموثوق ومطور الهواتف المحمولة المشهور على مستوى العالم، أليساندرو بالوزي، قوله إن الميزة سيتم إطلاقها رسميا في غضون أيام، وبدأت في أخذ شكلها النهائي“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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