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الإثنين، 31-05-2021 10:47 ص

خاصية جديدة للتصوير بشكل احترافي من خلال الهاتف .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري -تتوفر في هواتف آيفون خاصية مميزة تمنح الصور بعدا فنيا، وتجعل الخلفية ضبابية بعض الشيء، لتبرز الشخص في مقدمة الصورة.

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أدخلت شركة آبل خاصية "بورتريه" في هواتف "آيفون"، عام 2016، وأصبحت الخاصية الرئيسية للتصوير على هاتف آيفون، وفق "سكاي نيوز عربية".

 

الإضاءة
وفقا لموقع "سي نيت"، فإن الإضاءة في خاصية "بورتريه" هي من أهم العوامل لتحسين الصورة، ويمكن للمستخدم تغيير نوع الإضاءة في الصورة قبل التقاطها.


هناك 6 أنواع من الإضاءة التي بإمكان الشخص اختيارها، وتغير كذلك شكل الصورة التي يظهر بها الشخص.


السيلفي
يمكنك التقاط صور "سيلفي" بنمط بورتريه كذلك، وكل ما يمكنك القيام به بإستخدام الوضع الرأسي في الكاميرات الخلفية ينطبق على الكاميرا الأمامية - بإستثناء التكبير أو التصغير.


وإذا كنت تمتلك هاتف آيفون 12، يمكنك التقاط صور بورتريه سيلفي، مع الوضع الليلي، عندما يكون الجو مظلما.


التحكم في الضبابية
يمكنك ضبط قوة "ضبابية" خلفية صور البورتريه، بزيادتها أو تقليلها، للتحكم في ظهور الأشياء من عدمها في خلفية الصورة.


المسافة الأفضل
المسافة الأفضل لوقوف الشخص أمام كاميرا آيفون، عند عملية التقاط الصور في خاصية بورتريه، هو بين 0.5 إلى 2.5 مترا من الآيفون .


في حال ابتعد الشخص كثيرا من الهاتف، فإن الكاميرا ستلتقط صورة عادية، ولن تستطيع جعل الخلفية ضبابية مثل في خاصية بورتريه.


الضوء الأصفر
عند إعداد صورة البورتريه، ابحث عن خيارات تظهر على الشاشة باللون الأصفر، على الوجه تحديدا.


عندما يتحول اختيار "الضوء الطبيعي" أسفل الصورة إلى اللون الأصفر، هذا يعني أن آيفون استطاع تمييز الشخص في الصورة وسيفصله عن الخلفية لتطبيق خاصية بورتريه.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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