خاصية PIP .. لتشغيل مقاطع يوتيوب خارج التطبيق

الوكيل الإخباري - يواجه المستخدمون مشكلة أثناء تشغيل مقاطع يوتيوب على هواتفهم، حيث يجب أن تبقي التطبيق مفتوحًا أثناء مشاهدة المقطع.
يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر الخطوات التالية:
1- يجب أن تتأكد من كون الخاصية مفعلة في هاتفك قبل البدء باستخدامها، وذلك عبر التوجه إلى الإعدادات ثم الاعدادات العامة ثم خاصية صورة داخل صورة 2- وتفعيلها عبر الزر الموجود إلى جانب الخاصية.
3- قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك، وتعمل هذه الخاصية مع جميع المتصفحات المثبتة على هواتف آيفون وليس متصفح سفاري حصرًا.
4- وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في حساب يوتيوب المدفوع الخاص بك، ثم قم بالضغط على الفيديو الذي ترغب في مشاهدته.
5- ولكن يجب أن تظل داخل متصفح الإنترنت وألا تسمح للمتصفح بنقلك إلى تطبيق يوتيوب الخارجي.
6- وبعد ذلك قم بالضغط على علامة تكبير الشاشة الخاصة بالفيديو وهي علامة المربع الموجودة أسفل الفيديو.
7- ثم اضغط على الفيديو في وضع الشاشة الكاملة حتى تصل إلى أزرار التحكم في الفيديو، وتجد هنا خاصية تشغيل مقاطع اليوتيوب خارج التطبيق.
8- وتكون علامة هذه الخاصية عبارة عن مربع كبير ثم سهم يوصل لمربع أصغر.
9 - ويمكنك إغلاق هذا الوضع عبر الضغط على علامة X الموجودة في المربع الصغير الذي تشاهد الفيديو فيه.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية