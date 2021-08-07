خاصية SharePlay من آبل

الوكيل الإخباري - تعد آبل واحدة من الشركات الرائدة في أكثر من مجال، حيث تقدم الشركة هواتف ذكية، لوحيات، حواسيب، ساعات ذكية، وخدمات متنوعة ومن الطبيعي من شركة بهذا الحجم ألا تترك مجال دون أن تنافس فيه.





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تتسم هذه النوعية من الخدمات بجاذبيتها لشريحة كبيرة من المستخدمين وقد تضاعفت هذه الأهمية أثناء فترة الحجر المنزلي، حينما كان التواصل بين البشر في أسوأ حالاته.



وقد تم الإعلان عن SharePlay منذ فترة قصيرة، على أن تصل إلى جميع أجهزة آبل، بدايةً من آيفون ووصولًا لجهاز آيباد وماك وتلفاز آبل، ولن تأتي SharePlay على هيئة تطبيق مستقل، بل يتم الوصول إليها من خلال فيس تايم.

ويذكر أن بعض من أهم خدمات البث توفر إمكانية المشاهدة الجماعية، مثل Disney Plus, Hulu, وPrime Video، في حين أن خدمات أخرى تغفلها، مثل نيتفليكس، ولذلك يلجأ مستخدميها لإضافات للمتصفح، مثل Netflix Party.



إلا أن أسلوب عمل SharePlay من شركة آبل سيكون مختلفًا. حيث أنها لن تنافس خدمات البث بقدر ما ستنافس التطبيقات التي تقدم خدمة تفاعلية مشابهة، وماسنجر الفيسبوك على رأسها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



