السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 11:29 ص

خاصية SharePlay من آبل

use-ps4-share-play-thumbnail


الوكيل الإخباري - تعد آبل واحدة من الشركات الرائدة في أكثر من مجال، حيث تقدم الشركة هواتف ذكية، لوحيات، حواسيب، ساعات ذكية، وخدمات متنوعة ومن الطبيعي من شركة بهذا الحجم ألا تترك مجال دون أن تنافس فيه.

اضافة اعلان

تتسم هذه النوعية من الخدمات بجاذبيتها لشريحة كبيرة من المستخدمين وقد تضاعفت هذه الأهمية أثناء فترة الحجر المنزلي، حينما كان التواصل بين البشر في أسوأ حالاته.


وقد تم الإعلان عن SharePlay منذ فترة قصيرة، على أن تصل إلى جميع أجهزة آبل، بدايةً من آيفون ووصولًا لجهاز آيباد وماك وتلفاز آبل، ولن تأتي SharePlay على هيئة تطبيق مستقل، بل يتم الوصول إليها من خلال فيس تايم.

 

ويذكر أن بعض من أهم خدمات البث توفر إمكانية المشاهدة الجماعية، مثل Disney Plus, Hulu, وPrime Video، في حين أن خدمات أخرى تغفلها، مثل نيتفليكس، ولذلك يلجأ مستخدميها لإضافات للمتصفح، مثل Netflix Party.


إلا أن أسلوب عمل SharePlay من شركة آبل سيكون مختلفًا. حيث أنها لن تنافس خدمات البث بقدر ما ستنافس التطبيقات التي تقدم خدمة تفاعلية مشابهة، وماسنجر الفيسبوك على رأسها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Brain-Computer-Interface

واجهة الدماغ والحاسوب بين الماضي والحاضر

9484d608-614b-435b-a372-697d940d3834_16x9_1200x676

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

23a3577669db7651864da8f4f07c9251

كيفية تشفير ملف سري عند إرساله

7677777777777777799999999999999999

فيسبوك يبسط صفحة الإعدادات على الهاتف المحمول

lens-flare-iphone

يعمل أحدث إصدار تجريبي من iOS 15 على إزالة توهج العدسة في الصور تلقائيًا

What-Is-Instagram-Reels

الطريقة التي تعمل بها خوارزمية إنستغرام

أخبار متعلقة
9484d608-614b-435b-a372-697d940d3834_16x9_1200x676

آبل تفحص الصور المخزنة في أجهزتها لحماية الأطفال

lens-flare-iphone

يعمل أحدث إصدار تجريبي من iOS 15 على إزالة توهج العدسة في الصور تلقائيًا

2126055

آبل تحدث وحدات معالجة رسومات ماك برو

Apple and Corona

آبل تعيد تصميم متجرها الإلكتروني

1-1255797

آبل ملتزمة بجدولها الزمني

tmp_27197-apple-company1949907723-2-1666x937-1

آبل الشركة الأكثر ربحية في العالم