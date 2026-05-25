خبراء يحذرون: الراوتر قد يصبح بوابة للاختراق إذا أُهملت حمايته

الوكيل الإخباري- كشف تقرير تقني حديث أن أجهزة الراوتر المنزلية لا تقتصر وظيفتها على توزيع خدمة الإنترنت داخل المنازل، بل تمتلك في بعض الحالات قدرات متقدمة تجعلها أقرب إلى مراكز تحكم شبكية مصغّرة.





وأوضح التقرير أن بعض أجهزة التوجيه الحديثة يمكنها أداء وظائف خفية لا يدركها معظم المستخدمين، مثل العمل كأنظمة تخزين شبكي لمشاركة الملفات داخل المنزل، أو كأدوات للتحكم بحركة خوادم DNS، بما يسمح بإدارة الاتصال وحجب بعض المواقع أو تحسين مستوى الأمان الرقمي.



وأشار التقرير إلى أن هذه الميزات تعتمد على نوع الجهاز والبرمجيات المستخدمة فيه، إذ توفر بعض الشركات المصنّعة خيارات متقدمة يمكن تفعيلها من خلال إعدادات الراوتر، ما يمنح المستخدمين إمكانات إضافية تتجاوز الاستخدام التقليدي للإنترنت المنزلي.



وبحسب التحليل التقني، فإن العديد من أجهزة الراوتر الحديثة تأتي مزودة ببرمجيات داخلية (Firmware) تحتوي على وظائف غير مفعّلة أو غير معروفة للمستخدم العادي.



ومن بين هذه الوظائف إمكانية استخدام الراوتر كفلتر DNS للتحكم بالمواقع التي يمكن الوصول إليها، أو تشغيله كوحدة تخزين شبكية لمشاركة الملفات بين الأجهزة.



وهذه الميزات غالبًا ما تكون موجودة ضمن إعدادات متقدمة أو عبر تحديثات البرامج الثابتة، لكنها لا تُستخدم من قبل أغلب المستخدمين.



ورغم هذه القدرات المفيدة، يحذر خبراء الأمن من أن الراوتر قد يتحول إلى نقطة ضعف خطيرة إذا لم تتم حمايته بشكل صحيح، إذ قد يستهدف المهاجمون إعدادات DNS لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع مزيفة أو خبيثة.



كما تعتمد بعض الهجمات على استغلال إعدادات الإدارة عن بُعد أو الثغرات الموجودة في البرامج الثابتة القديمة، مما يجعل الأجهزة عرضة للاختراق دون علم المستخدم.



ويشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ خطوات أساسية لحماية الشبكة المنزلية، مثل تغيير كلمات المرور الافتراضية، وتحديث نظام الراوتر بشكل دوري، وإيقاف ميزة الإدارة عن بُعد إذا لم تكن ضرورية.





