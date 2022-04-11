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خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

الإثنين، 11-04-2022 12:53 م

خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

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الوكيل الاخباري-يجب على مستخدمي "أندرويد" التحقق مما إذا كانوا حمّلوا أي تطبيقات من متجر "غوغل بلاي" تشكل برنامجا مفيدا لمكافحة الفيروسات مصمما لحماية هاتفك، ولكنها محملة بالفعل ببرامج خبيثة.

ويحتاج مستخدمو "أندرويد" إلى البحث عن ستة تطبيقات خطيرة كانت، حتى وقت قريب جدا، متاحة مجانا للتنزيل من متجر "غوغل بلاي". وحُمّلت هذه التطبيقات الزائفة من قبل 15000 من مستخدمي "أندرويد" الذين اعتقدوا أنها ستحمي أجهزتهم كما أعلن عنها مثل برامج مكافحة الفيروسات. ولكن بدلا من الحفاظ على أمان مستخدمي "أندرويد"، تم تحميل هذه التطبيقات ببرنامج Sharkbot المصرفي الضار القادر على سرقة بيانات اعتماد الحساب.

وإذا وقعت عمليات تسجيل الدخول الحساسة هذه في أيدي المتسللين، فيمكن أن تترك مستخدمي "أندرويد" عرضة للسرقة، مع وجود جهات فاعلة سيئة قادرة على نهب أموالهم. وليس ذلك فحسب، بل يمكن للبرامج الضارة أيضا الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني وصفحات الوسائط الاجتماعية والمزيد.

والآن، أزيلت تطبيقات "أندرويد" الخطيرة، التي اكتشفها خبراء الأمن Checkpoint، من متجر "غوغل بلاي".

وعثر على أداة سرقة الخدمات المصرفية على "أندرويد"، والتي يطلق عليها اسم "Sharkbot" متنكرة في صورة تطبيقات شرعية لمكافحة الفيروسات على متجر "غوغل بلاي" - Check Point Software.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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