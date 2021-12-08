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الأربعاء، 08-12-2021 02:24 م

خبر سار.. بإمكانك الآن إجراء مكالمات صوت وصورة عبر جيميل

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الوكيل الإخباري - أعلنت مدونة موقع البحث العملاق، "غوغل"، أن مستخدمي تطبيق "جيميل" على نظامي أندرويد و"أي أو أس"، سيكونون قادرين على إجراء مكالمات صوتية ومرئية بين شخصين بدءا من الآن.

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وكان من الممكن في السابق بدء مكالمات من داخل تطبيق "جيميل"، ولكن كان يتطلب ذلك إرسال دعوة لإجراء مكالمة صوتية أو فيديو بين شخصين من خلال "اللقاء عبر غوغل" "Google Meet"، لكن أصبح الأمر أسهل الآن ولا يحتاج المستخدم إرسال دعوة في البداية، بحسب ما أفاد موقع "ذا فيرج".

 

ومن الآن فصاعدا، ستكون هناك علامات بسيطة في الجزء العلوي الأيمن من كل محادثة فردية يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو.

 

وتقول غوغل: "لإجراء مكالمة، اختر الشخص، وافتح الدردشة معه ثم اختر رمز المكالمة الصوتية أو الفيديو"، مشيرا إلى أن مدة المكالمة وتوقيتها سيكون ظاهرا في السجل، وحتى المكالمات الفائتة.

 

كما ستسمح هذه الميزة بالتبديل بسلاسة بين الدردشة إلى مكالمة فيديو، أو إلى مكالمة صوتية عند الحاجة، بحسب "غوغل".


وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في سبتمبر، ولكن اعتبارا من يوم الاثنين، بدأ طرحها لأي شخص لديه حسابات على غوغل.

 

المصدر - العربية 

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