الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 02:30 م

خبر سار لعشاق "ريلز" انستغرام

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الوكيل الإخباري- يبدو أن إنستغرام على وشك زيادة الحد الأقصى لطول منشورات ريلز بشكل كبير، وفقاً لما قاله مطور الأجهزة المحمولة والمسرب الشهير ألساندرو بالوتزي.

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الحد الأقصى الحالي لمقاطع الفيديو هذه هو ثلاث دقائق، لكن لقطات الشاشة التي قدمها بالوتزي تشير إلى قفزة مرتقبة في طول الريلز إلى 10 دقائق. وهذا من شأنه أن يحول موقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال إلى منصة أكثر قوة لمشاركة الفيديو مثل يوتيوب.


وستسمح هذه الخطوة أيضاً لإنستغرام من ميتا بتصعيد التنافس مع تيك توك، حيث يتيح الأخير للمستخدمين بالفعل نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى عشر دقائق. ويبدو أن تيك توك وإنستغرام يسيران جنباً إلى جنب في طرح الميزات، حيث يتبنى أحد التطبيقات بانتظام ميزات كشف عنها التطبيق الآخر في السابق.


وبينما يتنافس كل من إنستغرام وتيك توك على حصة من فطيرة مقاطع الفيديو الطويلة، يتحرك يوتيوب في الاتجاه المعاكس، حيث بذل جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في مساحة الفيديو القصير، وأضاف مؤخراً مجموعة من أدوات منشئي المحتوى وموجز اكتشاف الموسيقى على طريقة تيك توك.


وتواصل موقع إنغادجيت مع ميتا للتوضيح فيما يتعلق بالتحرك نحو محتوى الفيديو الطويل. وأكدت الشركة أن الصور المسربة حقيقية ولكنها تمثل نموذجًا أوليًا داخليًا لا يتم اختباره خارجيًا في الوقت الحالي."

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