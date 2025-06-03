خبر سار من واتساب للمستخدمين

الوكيل الإخباري- يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح للمستخدمين التواصل دون الحاجة للكشف عن أرقام هواتفهم، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

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وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo، فإن الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التجربة، ظهرت لأول مرة في الإصدار التجريبي 25.17.10.70 على نظام iOS، وتسمح للمستخدمين بإنشاء اسم مستخدم فريد يمكن استخدامه للتواصل بدلًا من رقم الهاتف، خاصة عند الدردشة مع أشخاص من خارج جهات الاتصال.



وتُعد هذه الخطوة مشابهة لما هو معمول به في تطبيقات مثل تيليغرام وسيغنال، حيث تتيح تحكمًا أكبر في الخصوصية وتقلل من فرص التتبع أو التطفل عبر الرسائل والتطبيقات.



🆔 مواصفات اسم المستخدم الجديد:

يجب أن يتراوح بين 3 و30 رمزًا.

يتطلب وجود حرف أبجدي واحد على الأقل.

لا يُسمح بأن يبدأ أو ينتهي بـ نقطة أو يحتوي على نقطتين متتاليتين.

يُمنع استخدام أسماء تنتهي بنطاقات مثل .com أو تبدأ بـ www.

يُسمح فقط باستخدام الحروف الصغيرة، الأرقام، والنقاط.

الأسماء يجب أن تكون فريدة، ولن يُضاف إليها رموز مثل (@) كما في تليغرام.



📢 إشعارات تلقائية لتغيير الاسم:

عند تغيير المستخدم لاسمه، سيصل إشعار تلقائي إلى جميع جهات الاتصال في المحادثات المشتركة، وذلك لتفادي الالتباس أو محاولات انتحال الهوية، وهي ميزة ظهرت فعليًا في الإصدار التجريبي 25.11.10.72 على iOS.



ويُظهر هذا التحديث التزام واتساب المستمر بتوفير تجربة استخدام أكثر أمانًا وخصوصية، في ظل منافسة متصاعدة بين تطبيقات المراسلة الفورية.