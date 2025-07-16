الأربعاء 2025-07-16 03:53 م
 

خبر سيئ لمستخدمي واتساب... الإعلانات قادمة

بر
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة طال انتظارها، أعلنت شركة "ميتا" أن تطبيق واتساب سيبدأ قريبًا بعرض الإعلانات، ولكن فقط ضمن قسمَي "الحالة" و"القنوات"، مع التأكيد على أن المحادثات الشخصية لن تتأثر إطلاقًا.

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ما الجديد في "تبويب التحديثات"؟
وفقًا لإعلان واتساب، سيتم إدخال ميزات جديدة تهدف إلى مساعدة المشرفين والشركات على تطوير تواجدهم داخل التطبيق، وتشمل:
إمكانية الاشتراك في القنوات مقابل رسوم شهرية للحصول على تحديثات حصرية.
أدوات للمشرفين لزيادة ظهور قنواتهم واكتشاف جمهور جديد.
تحسينات في طريقة عرض الشركات والخدمات ضمن "الحالة".


الخصوصية محفوظة
أوضح واتساب أنه سيستخدم معلومات عامة فقط مثل البلد، المدينة، اللغة، القنوات التي تتابعها، وطريقة تفاعلك مع الإعلانات، لتقديم محتوى إعلاني مخصص.


وأكدت الشركة أنها لن تبيع أو تشارك أرقام الهواتف مع المعلنين، كما لن يتم استخدام محادثاتك أو مكالماتك لتحديد الإعلانات التي تظهر لك.

 

ارم نيوز 

 
 
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