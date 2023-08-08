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الثلاثاء، 08-08-2023 02:58 م

خبر غير سار لمستخدمي ماسنجر .. احذر "السكرين شوت " لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري- كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات في مصر ، عن تفاصيل تحديث فيسبوك الجديد الذي أعلن عنه مارك زوكربرج أمس، الاثنين، وهو إذا قام شخص بالتقاط “سكرين شوت” من محادثتك معه عبر ماسنجر “فيسبوك” سيخبرك.

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وقال “طارق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تطبيق التحديث من قبل فيسبوك حتى الآن، وسيتم تطبيقه أولًا في دول الخارج ثم يصل تدريجيًا لباقي الدول حسب النطاق الزمني الخاص بكل دولة.


وحذر خبير أمن المعلومات من تنزيل التحديث من أي لينك خارج المتجر الرئيسي للهاتف حتى لا يُعرضه للاختراق، لافتًا إلى أن هدف هذا التحديث الجديد من فيسبوك هو معرفة إذا كانت المحادثة مفبركة أم لا، حيث يقوم البعض بالتقاط “سكرين شوت” من المحاثات وتغيير الكلام المكتوب بها؛ ولذلك إذا تم التقاط “سكرين شوت” يتم وضع علامة في المحادثة تدل على ذلك لمنع الفبركة، وبالتالي تصبح علامة إذا كان الشات أصليًا أو لا.

 



صدى البلد


 




 

 


 

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