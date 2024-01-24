خبر غير سار لمشتركي نتفليكس

الوكيل الإخباري- شهدت منصة نتفليكس مع انتهاء العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في زيادة عدد المشتركين، لاسيما بعد حملتها المثيرة للجدل في منع مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، الأمر الذي يدفع الشركة إلى التفكير في زيادة الأسعار مجدداً.



وأضافت المنصة العملاقة المتخصصة بالبث أكثر من 13.1 مليون اشتراك في آخر 3 أشهر من 2023، أي أكثر من أي فترة مماثلة منذ 2020، ما يمدد موجة النمو التي بدأت العام الماضي.



وقالت نتفليكس إنها باتت واثقة في مسار نموها وبخطتها لرفع الأسعار، وأكد الرئيس التنفيذي غريغ بيترز ، بحسب ما نقلته "بي بي سي"، "وضعنا قرار زيادة الأسعار على الانتظار مع توزير المشاركات المدفوعة. والآن أصبحنا قادرين على استئناف نهجنا الاعتيادي" ، وقد يكون خلاصة البيان بمثابة 'نعود اليوم إلى العمل كالمعتاد".



ولفتت الأرقام إلى أن العديد من المشتركين الجدد اختاروا الخطة الأرخص في المنصة، التي يظهر فيها الإعلانات.

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وبالإضافة إلى الإعلانات ومنع مشاركة كلمات المرور، فإنها المنصة تجرب اليوم ميزات جديدة، من بينها نقل الأحداث المباشرة، من أجل جذب جماهير جديدة.



وأمس الثلاثاء، أعلنت نتفليكس عن صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة 5 مليارات دولار لنقل وقائع مباريات المصارعة WWE Raw - أكثر عروض المصارعة الاحترافية شعبية بشكل أسبوعي إلى المنصة.



وفي الساعات الماضية، تلقت نتفليكس 18 ترشيحاً لجائزة الأوسكار، بما في ذلك "أفضل فيلم" لـ Maestro بطولة برادلي كوبر وكاري موليغان.



ولهذا العام، كشفت نتفليكس عن أكثر من 33.7 مليار دولار في الإيرادات في عام 2023، بزيادة أكثر من 6٪ عن عام 2022.



وكانت الأرباح 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.49 مليار دولار في العام الأسبق.

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