الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 02:15 م

خبير: الهواتف الذكية أكثر وسائل الاتصالات عرضة للمراقبة

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الوكيل الاخباري - أصبحت الهواتف المحمولة شائعة بين الناس وبات امتلاكها أمر أساسي كوسيلة اتصال، ولكن لسوء الحظ فإن الهواتف المحمولة لم تصمم لحماية خصوصية وأمن مستخدميها.

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قال نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة سينيرجي "أنطون أفرين"، إن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تتم مراقبتها في أغلب الأحيان، وتابع قائلا بالنسبة للمحترفين أو بالأحرى المخترقين، لا توجد أي مشكلة لديهم في تتبع أي هاتف ذكي تقريبا - لذلك يستخدمون كلا من المرافق القياسية والبرامج المتخصصة التي يسهل تنفيذها على أي جهاز. وتتم المراقبة والإختراق.


وأضاف: "وفقا للإحصاءات العالمية لعام 2020 ، فإن حصة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "OS Android" هي 70-71٪ ويظل هذا الرقم دون تغيير عمليا، نظرا لأن جميع مصنعي الأجهزة المحمولة تقريبا يستخدمون نظام التشغيل هذا في هواتفهم الذكية. ويلاحظ الخبير أنه بسبب الطلب الكبير، فضلا عن وجود نقاط ضعف، فإن الأجهزة مطلوبة بين مجرمي الإنترنت".

 

بشكل عام، يمكننا القول أن جميع الهواتف الذكية محمية بشكل متساو إلى حد ما ضد محاولة التتبع من قبل مستخدم عادي، ومع ذلك، حذر أفرين من أن الخدمات الخاصة أو المتسللين المحترفين يمكنهم بسهولة الحصول على البيانات التي يحتاجونها من أي جهاز، بغض النظر عن تأكيدات الشركة المصنعة.


ووفقا له، كلما زادت "الثغرات" على مستوى البرامج والأجهزة، كلما كان الجهاز أكثر عرضة لهجمات المجرمين. وخلص إلى أن أولئك الذين يخشون الاضطهاد بشكل خاص، عليهم التفكير في أجهزة مزودة ببطارية قابلة للإزالة.

 

سبوتنيك

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