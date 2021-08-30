خبير تكنولوجي يحذر من تطبيق تحويل الصور إلى كارتون - فيديو

الوكيل الاخباري - حذر خبير تكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس تامر محمد، من تحميل التطبيقات التي تحول الصور إلى كارتون، وذلك بعد انتشارها على نطاق واسع في الفترة الأخيرة.

اضافة اعلان



وصرح الخبير، خلال مداخلة قناة "دي إم سي"، بأن مثل هذه التطبيقات خطرة وتخترق خصوصية المستخدمين، وتتخطى في اختراق خصوصياتها مرحلة الوصول للبيانات التي تكون متاحة للفرد أونلاين، وأرجع خطورتها إلى أنها تكشف الصور والمحادثات الموجودة على الهواتف.







كما تخترق تلك التطبيقات الرسائل المتبادلة والأرقام والمكالمات، ويلاحظ أن مثل تلك التطبيقات تكون مجانية، وأكد الخبير أن تلك التطبيقات تحقق أرباحها من المعلومات المحتفظ بيها التطبيق من هاتف المستخدم.



وحذر محمد من أن استخدام المعلومات التي تخترقها التطبيقات تستخدم لعدة أغراض أبسطها الأغراض التسويقية، وأخرى قد تمس الأمن القومي لعمل دراسات على سلوك وأحوال المصريين واستهلاكاتهم واهتمامتهم.



وتساءل الخبير أنه إذا كان البرنامج بس هدفه تحويل الصور الشخصية لكرتون، فلماذا يطلب السماح بالدخول إلى مايكروفون، مؤكدا أن تحميل التطبيق يتطلب الموافقة على عدة صلاحيات من المفترض أن مهمة التطبيق لا تحتاجها.



وأكد الخبير التكنولوجي أنه في حال حذف التطبيق ينتهي خطر اختراقه للهاتف، إلا إذا كان البرنامج في أساسه برنامج خبيث وترك أشياء داخل الهاتف تسمح له بالاختراق.







المصدر : سبوتنك