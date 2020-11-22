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الأحد، 22-11-2020 02:25 م

خبير يتوقع مشاكل في تشغيل الهواتف القديمة

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الوكيل الاخباري - قال سيرغي كوزمينكو، كبير المتخصصين في اختبار المنتجات الرقمية لشركة روس كاتشوستفو الروسية، لوكالة برايم، إن مالكي نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل بالإصدار 7.1.1 والإصدارات الأقدم قد يواجهون عددًا من المشكلات في العام المقبل.

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وفقًا له، في سبتمبر/ أيلول 2021 ، تنتهي صلاحية شهادة DST Root X3، التي تم توقيعها عبر المواقع المشفرة. تم القيام بذلك منذ عام 2015 من قبل Let's Encrypt و IdenTrust ، اللتان لم تتمكنا بعد من الاتفاق على تجديد الشهادة.


وأوضح الخبير أنه إذا لم يتغير شيء، فلن يتمكن مالكو الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 7.1.1 والإصدارات السابقة من الوصول إلى نحو ثلث المواقع وهي أكثر من 200 مليون موقع في جميع أنحاء العالم.


قال كوزمينكو: "يمكنك تجنب هذه المشكلة عن طريق تغيير هاتفك الذكي القديم إلى جهاز أكثر حداثة، ولكن هذا الإنفاق قد يبدو غير مناسب لكثير من المواطنين".


بدلاً من ذلك، يمكنك التبديل إلى متصفح فايرفوكس للجوّال، الذي يحتوي على مخزن شهادات خاص به. ولكن هذا مناسب فقط لمالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد OS ليس أقل من الإصدار 5.0، وسيظل على الباقي شراء هاتف جديد.

 

سبوتنيك

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