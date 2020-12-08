الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

مصر: القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تحذير أمني للأردنيين

مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

أسعار الذهب الثلاثاء 8/12/2020

وفيات الثلاثاء 8/12/2020

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

203 وفيات بكورونا في تركيا و145 بأوكرانيا

وزير الصحة يكشف أولوية إعطاء لقاح كورونا بالاردن

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

الثلاثاء، 08-12-2020 10:50 ص

خبير يحدد علامات تقادم جهاز الكمبيوتر

woman-using-computer


الوكيل الاخباري - أشار رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مطور برامج Reksoft، يفغيني شيرتوك، إلى عدد من الأمور التي تدل على قدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الذي تعمل عليه.

اضافة اعلان

وقسم الخبير هذه الأمور أو الإشارات الى قسمين، قسم نفسي (أخلاقي) وقسم تقني، موضحا انه في القسم الأول يمكن الجلوس والعمل خلف شاشة الكمبيوتر دون حدوث مشاكل تقنية، الى أن العمل على الكمبيوتر لم يعد ممتعا.


أما القسم الثاني والمتعلق بما يعرف بـ"التقادم التقني"، فيعود الى أن عددا من المشاكل تبدأ بالظهور ما يؤدي الى توقف الجهاز عن العمل وبخاصة خلال القيام ببعض الأمور الحساسة، فعلى سبيل المثال توقف المبرد عن العمل.


ووفقا للخبير، فإن الكمبيوتر الحديث هو نظام متعدد المكونات يتضمن آلاف الدوائر والأسلاك وغيرها من المعدات. يمكن أن ينكسر أي من هذه المكونات، مما يؤدي إلى فشل جزئي أو كامل في النظام، بحسب ما نقل موقع "برايم".


من ناحية أخرى، يجب ألا تتخلص على الفور من الجهاز القديم أو المكسور، حيث لا يزال من الممكن إعادة تنشيطه باستخدام معالج حديث أو إضافة ذاكرة أو تثبيت بطاقة فيديو للألعاب.


يمكن تحقيق تحسين كبير لأجهزة الكمبيوتر الحديثة عن طريق استبدال القرص الصلب الميكانيكي بمحرك أقراص ذي حالة صلبة، أو عن طريق تغيير الجهاز بالكامل.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fe4f4302-3357-46cd-93c2-9240b8b2268f

احذروا.. هكذا تسرق بطاقات الائتمان في مواقع التواصل!

efd5560d-6011-4969-91e7-570f5ed38ec1_16x9_1200x676

هدية استثنائية من غوغل لهذه الفئة

2017_11_10_image_18

إنتل تكتشف عن نظام برمجة آلي يعمل على استكشاف أخطاء التعليمات البرمجية

mswindows2_2040.0

مايكروسوفت 10 سيكون مزودا بالإعلانات

merlin_155876154_1b01a349-b57a-4db9-8fba-77a28e8b64f0-superJumbo

غوغل تمنح المستخدمين قروضا لشراء هواتف حديثة تتوافق مع خدماتها

dims

مشكلة تصيب أجهزة آيفون بعد تحديث برنامجها

أخبار متعلقة
GTY_iphone_call_sk_140206_16x9_992

كيف يمكنك كتمان أسرار هاتفك الذكي؟

Enfw0TlVgAIfIaG

ثغرة تفضح مستخدمي تويتر والشركة تتحرك بصورة عاجلة

319

خبير يتوقع مشاكل في تشغيل الهواتف القديمة

1041685384_692_0_4937_2994_638x450_80_0_0_e4256dfa863a0601b5e4ee84b2509456

تويتر تطلق ميزة اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة

20171028_1509194214-536260

مشكلة تقنية خطيرة في خدمة تويتر الجديدة

ازالة_الفيروسات_من_الكمبيوتر_بدون_برامج

5 علامات تنذرك بوجود فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك