خبير يحذر من وضع "راوتر " الانترنت خلف التلفاز ويحدد المكان الأفضل

الوكيل الإخباري-شارك خبير أفضل الطرق لتحسين سرعة الإنترنت في المنزل من أجل توفير المال على فواتير الطاقة.

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ووفقاً للخبير، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية للحصول على أفضل قيمة من خدمة النطاق العريض هي وضع جهاز التوجيه في موقع مركزي، وأوضح أنه يجب على الناس تجنب إخفاء جهاز الراوتر خلف التلفزيون أو الأثاث. وبدلاً من ذلك، يجب أن يظل الجهاز في وضع مستقيم حتى ترتفع إشارة واي فاي لأعلى وللخارج.



وبالمثل، لا تضع جهاز الراوتر على الأرض حيث تصل الإشارة إلى الأرض. وقال الخبير إنه من الأفضل تركيبه على الحائط أو وضعه في موضع مرتفع بحيث لا يتم دفعه أو إتلافه. وكشف الخبير "تجنب وضع جهاز الراوتر الخاص بك بالقرب من النافذة، فسوف تضيع الإشارة من خلال البث إلى الخارج".



وكلما زاد عدد الجدران وزادت سمكها، خاصةً تلك المصنوعة من الطوب، زادت صعوبة وصول إشارة الواي فاي. ووفقاً للخبير، يجب تجنب وضع جهاز الراوتر بالقرب من الأجهزة التي تصدر تداخلاً، مثل أجهزة الميكروويف أو مكبرات الصوت اللاسلكية.



وتشمل الطرق الأخرى لزيادة سرعة واي فاي في المنزل استخدام موسع النطاق اللاسلكي، والذي يمكن أن يعزز الإشارة في الأماكن الميتة في المنزل. على سبيل المثال، إذا كان جهاز الراوتر في الطابق الأول من منزلك، فقد ترغب في إضافة موسع نطاق لاسلكي في طابق آخر لتعزيز الإشارة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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