خدعة بسيطة تطيل عمر بطارية "آيفون"

ولحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة يمكن أن تساعد في إطالة عمر بطارية هاتف "آيفون" بشكل ملحوظ، خاصة للأشخاص الذين يكثرون من المحادثات الجماعية. كل ما عليك فعله هو وضع هاتفك ووجهه لأسفل عند إخراجه من جيبك أو حقيبتك.
وهذا الوضع يمنع إضاءة الشاشة في كل مرة تتلقى فيها إشعارًا، حيث سيظل الهاتف يهتز أو يصدر صوتًا عند تلقي الإشعار، لكن الشاشة لن تضيء، ما يحد من استنزاف البطارية.
وتُعرف هذه الميزة باسم Facedown Detection، وقد تم تقديمها في عام 2015 مع نظام التشغيل iOS 9. وتستخدم الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب لجعل الشاشة سوداء بناءً على مستوى الإضاءة المحيطة، وهي التقنية نفسها التي تطفئ الشاشة عند وضعها على الأذن أثناء المكالمات لمنع الإغلاق غير المقصود.
وتُعد إضاءة الشاشة من أكبر عوامل استنزاف البطارية، فحتى إشعارات قصيرة تضيء الشاشة لفترة وجيزة، لكنها تتكرر كثيرًا خلال اليوم. ووفقًا لدراسة سابقة، يتلقى نصف الفتيات بين 11 و17 عامًا أكثر من 230 إشعارًا يوميًا، وبعضها يصل إلى 5000 إشعار في 24 ساعة، ما يعني استهلاكًا عاليًا للطاقة بسبب إضاءة الشاشة المستمرة.
وللحد من استنزاف البطارية، يمكنك أيضًا تقليل عدد الإشعارات الفورية عبر تفعيل وضع "عدم الإزعاج"، أو تعديل إعدادات الإشعارات لكل تطبيق من خلال:
الإعدادات > الإشعارات.
ويمكنك كذلك جدولة ملخص للإشعارات ليصلك في أوقات محددة، ما يؤخر ظهورها ويحافظ على طاقة البطارية.
أما إذا لم تكفِ هذه الخطوات، ففكّر في إيقاف تشغيل خدمات الموقع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية عند استخدام تطبيقات تعتمد على GPS، وذلك من خلال:
الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع.
روسيا اليوم
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