خدمات موقع تاريخ اليوم date today

الوكيل الإخباري - يضم الموقع العديد من المميزات التي تجعله من أشهر مواقع خدمات التقويم وتحويل التاريخ الهجري والميلادي. وساهمت تجربة المستخدم السلسلة التي توفرها واجهته سواء في طريقة العرض أو تحويل التاريخ في جعل إقبال زواره الدائمين في نمو متصاعد.

اضافة اعلان

ونوضح المميزات التي يقدمها الموقع في السطور أدناه:



1- سهل الاستخدام ويأتي بتصميم بسيط وجذاب للغاية بالإضافة إلى ذلك فإنه مجاني تماماً ولن يتطلب منك دفع أي رسوم مقابل الاستخدام. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع الخصائص والمميزات الموجودة بداخله مجاناً.



2- يمكنك من خلاله معرفة تاريخ اليوم الهجري والميلادي والشمسي. إذ يعرض الموقع التاريخ كامل بما في ذلك اليوم والشهر والسنة باللغة العربية وبالأرقام.



3- يوفر لك التقويم الهجري والميلادي والشمسي. ونتيجة لذلك فإن بإمكانك معرفة أشهر السنة والأيام ومعرفة إذا كان الأول من شهر يناير هو يوم سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثاء أو أربعاء أو خميس أو جمعة.



4- إمكانية طباعة التقويم بضغط زر واحدة وذلك من خلال الزر الموجود أسفل التقويم سواء كان هجري أو ميلادي أو شمسي.

5 - قسم خاص بأسماء الأشهر يعرض عند الضغط عليه أسماء الأشهر الهجرية والميلادية والشمسية بالترتيب.



6- يتيح لك إمكانية تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي أو شمسي والعكس بطريقة سهلة للغاية. كما أنه يعرض التحويل بصيغة كتابية لأسماء الأشهر والأيام بالإضافة إلى الصيغة الرقمية.



7- يدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية حيث يوجد زر في أعلى الزاوية اليسرى بعنوان English يتم تحويل لغة الموقع بالكامل إلى اللغة الإنجليزية عند الضغط عليه.



طريقة تحويل التاريخ :



1 - الدخول إلى موقع تاريخ اليوم، حيث تجد أعلى الواجهة الرئيسية أقسام الموقع. بما في ذلك قسم تحويل التاريخ. اضغط عليه، أو يمكنك الوصول مباشرة إلى قسم تحويل التاريخ من هنا.

2 - الوصول إلى صفحة تحويل التاريخ، حيث تجد في أعلى هذه الصفحة خيار التحويل من هجري وخيار التحويل من ميلادي وخيار التحويل من شمسي.

3 - بعد اختيار نوع التاريخ الذي تريد تحويله – وليكن مثلاً التحويل من هجري – يتوجب عليك كتابة التاريخ الهجري بشكل صحيح بالأرقام. قم بكتابة اليوم والشهر والسنة.

4 - اضغط على زر تحويل الموجود باللون الأزرق في الجانب الأيسر حتى يتم التحويل.

5 - في غضون ثواني قليلة يظهر أمامك التحويل، حيث يعرض عليك الموقع التقويم الهجري بالكتابة والأرقام والتقويم الميلادي بالكتابة والأرقام وأيضًا التقويم الشمسي بالكتابة والأرقام.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

