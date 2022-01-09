الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 02:44 م

خدمات واتساب لن تظل مجانية!

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الوكيل الإخباري - طرح فيس بوك WhatsApp Business منذ سنوات ليقدم لأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية تجربة أفضل للتواصل مع عملائهم. هذه التجربة ظلت منذ وقت الإطلاق تجربة مجانية ككل ما يقدمه واتساب ولكنها للأسف لن تستمر كذلك فالشركة الأميركية تخطط قريباً لجني الأموال لأول مرة من التطبيق الذي استحوذت عليه في عام 2014.

ستجني ميتا (فيسبوك سابقاً) الأرباح أخيراً عبر فرض رسوم على المحادثات التي يجريها مستخدمو WhatsApp Business بنظام  محاسبة يعتمد على وحدة "المحادثة" في مقابل رسوم ثابتة تختلف من دولة إلى أخرى. نحن وفي السطور التالية سنشرح لكم طريقة المحاسبة الجديدة وسنعرض عليكم الرسوم المفروضة في كل الدول العربية وموعد تطبيقها.

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طريقة محاسبة WhatsApp Business

أولاً قبل أن نشرع في شرح طريقة المحاسبة يجب أن نؤكد أن عموم مستخدمي واتساب لن يدفعوا أي رسوم نهائياً. إذا تحدثت مع حساب WhatsApp Business لن تدفع أي أموال، صاحب المتجر أو الشركة أو مقدم الخدمة هو من سيدفع أما أنت فكمستخدم عادي لن تدفع شيئاً.

 

تتم محاسبة أصحاب حسابات WhatsApp Business بالمحادثة. وبحسب السياسة الجديدة المنشورة فإن المحادثة هي مجموعة من الرسائل بين الطرفين تبدأ بأول رسالة وتستمر حتى مرور 24 ساعة من وقت إرسالها. تبادل رسائل جديدة بعد مرور 24 ساعة من وقت إرسال أول رسالة يعني أنك قد بدأت محادثة جديدة. سيتم محاسبتك على محادثتين وليس محادثة واحدة.

 

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