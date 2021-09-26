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الأحد، 26-09-2021 01:07 م

خدمة البث Apple TV لديها 20 مليون مشترك

Apple-TV


الوكيل الإخباري - أوضحت شركة آبل أن خدمتها Apple TV Plus تضم أقل من 20 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا اعتبارًا من شهر يوليو، مما سمح لها بدفع أسعار أقل لطاقم الإنتاج مقارنةً بمصممي البث المباشر الذين لديهم اشتراكات أكثر، وذلك وفقًا لتحالف IATSE، النقابة التي تمثل عمال التلفزيون والسينما الذين يؤدون وظائف مثل تشغيل الكاميرات وبناء مواقع التصوير.

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ولم تكشف الشركة أبدًا عن أرقام المشتركين في خدمة البث Apple TV Plus، التي تم إطلاقها في خريف عام 2019.


ويحجم المحللون عن تقديم تقديرات. ولكن يقول الكثيرون إن نطاقها يتضاءل مقارنة بخدمات مثل نتفليكس، التي حصدت 209 ملايين مشترك اعتبارًا من الربع الثاني، وديزني بلس، التي حصدت 116 مليونًا.

 

وتسلط حقيقة أن الشركة تستطيع دفع سعر مخفض على الرغم من كونها الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم الضوء على بعض المشكلات التي تواجه عمال هوليوود حيث يحل البث محل التلفزيون، ويثير غضب أعضاء النقابات الذين يقررون ما إذا كانوا قد يضربون من أجل أجور وظروف عمل أفضل.


وبموجب العقد الحالي، يمكن أن تقدم المنتجات العالية الميزانية المخصصة للبث أسعارًا أقل للعمال إذا كان لدى خدمة البث أقل من 20 مليون مشترك في الولايات المتحدة وكندا، التي يتم تحديدها في الأول من شهر يوليو من كل عام. وقال متحدث باسم النقابة إن آبل أخبرت IATSE أن لديها أقل من 20 مليون مشترك.


وتجري النقابة حاليًا مفاوضات مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون بشأن عقد جديد. وتعتبر آبل عضو في التحالف. ولكن التحالف يتفاوض نيابة عن جميع أعضائه، ولا ينشئ عمليات اقتطاع لشركات معينة، وفقًا لمتحدث باسم المجموعة الصناعية.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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