خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

كيف تعمل الميزة؟
تُفعّل عند انعدام الاتصال بشبكة الإنترنت أو بيانات الجوال.
تشبه طريقة عملها خدمة Emergency SOS، حيث يجب توجيه الهاتف نحو السماء للاتصال بالقمر الصناعي.
بمجرد الاتصال، يستقبل الجهاز بيانات الطقس وتنبيهات الطوارئ الخاصة بالموقع.
الفئة المستفيدة:
المتجولون، والمخيمون، ومتسلقو الجبال.
المستخدمون في المناطق التي تعرضت لـ كوارث طبيعية عطلت البنية التحتية للاتصالات.
هل ستكون مجانية؟
لم توضح آبل بعد ما إذا كانت الميزة ستكون مجانية أو مدفوعة. يُذكر أن خدمة Emergency SOS كانت مجانية لمدة عامين لمستخدمي iPhone 14، ومن المتوقع أن تكون مدفوعة لاحقًا.
توفر الخدمة:
دعم محدود حاليًا في الولايات المتحدة، كندا، وأجزاء من أوروبا.
لم يُحدد بعد ما إذا كانت الخدمة ستُتاح عالميًا أو ما هي طُرز iPhone التي ستدعمها.
الميزة تعكس توسّع آبل في دعم الاتصال بالأقمار الصناعية بعد توفيره سابقًا في خدمات الطوارئ والرسائل.
-
أخبار متعلقة
-
احتجاج يتحول إلى سرقة.. متجر أبل في لوس أنجلوس ضحية الشغب - فيديو
-
تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل… احذفها فورًا من هاتفك!
-
آبل تعلن عن تحديثات جذرية.. تغيير شامل في تصميم "آيفون"
-
عطل عالمي يضرب خدمات "شات جي بي تي"
-
أخطاء "غوغل مابس" تسبب فوضى مرورية في ألمانيا
-
لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
-
لزيادة الأمان والشفافية.. تطوير "كاشف كذب" للذكاء الاصطناعي
-
مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي