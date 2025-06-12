خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

الوكيل الإخباري- كشفت النسخة التجريبية لمطوري iOS 26 عن ميزة جديدة قيد التطوير من شركة آبل، تتيح لأجهزة آيفون تنزيل تحديثات الطقس باستخدام اتصال الأقمار الصناعية، وهي ميزة لم يتم الإعلان عنها رسميًا خلال مؤتمر WWDC 2025.

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كيف تعمل الميزة؟

تُفعّل عند انعدام الاتصال بشبكة الإنترنت أو بيانات الجوال.

تشبه طريقة عملها خدمة Emergency SOS، حيث يجب توجيه الهاتف نحو السماء للاتصال بالقمر الصناعي.

بمجرد الاتصال، يستقبل الجهاز بيانات الطقس وتنبيهات الطوارئ الخاصة بالموقع.



الفئة المستفيدة:

المتجولون، والمخيمون، ومتسلقو الجبال.

المستخدمون في المناطق التي تعرضت لـ كوارث طبيعية عطلت البنية التحتية للاتصالات.



هل ستكون مجانية؟

لم توضح آبل بعد ما إذا كانت الميزة ستكون مجانية أو مدفوعة. يُذكر أن خدمة Emergency SOS كانت مجانية لمدة عامين لمستخدمي iPhone 14، ومن المتوقع أن تكون مدفوعة لاحقًا.



توفر الخدمة:

دعم محدود حاليًا في الولايات المتحدة، كندا، وأجزاء من أوروبا.

لم يُحدد بعد ما إذا كانت الخدمة ستُتاح عالميًا أو ما هي طُرز iPhone التي ستدعمها.



الميزة تعكس توسّع آبل في دعم الاتصال بالأقمار الصناعية بعد توفيره سابقًا في خدمات الطوارئ والرسائل.