خدمة "اي سي كيو" الرائدة في مجال المراسلة الفورية تغلق نهائياً

الوكيل الإخباري- أغلقت خدمة "اي سي كيو" ICQ، وهو برنامج رائد في المراسلة الفورية كان شائع الاستخدام على أجهزة الكمبيوتر في أواخر التسعينات، نهائيًا الأربعاء بعد ما يقرب من 28 عامًا من إطلاقها، وفقًا لرسالة عبر موقعها الإلكتروني.

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وتظهر عبر الموقع رسالة قصيرة جاء فيها "توقفت الخدمة عن العمل"، على خلفية سوداء ومع رمز لزهرة ذات بتلات خضراء، شعار الخدمة الشهيرة.



وبات الموقع يحيل إلى "في كي مسنجر" VK Messenger، وهي خدمة مراسلة تابعة لشركة التكنولوجيا الروسية العملاقة "في كي" VK، المالكة أيضًا لـ "اي سي كيو".



وقد اشترت الشركة الأم لأول شبكة اجتماعية في روسيا "في كونتاكتي"، هذه الخدمة الرائدة في مجال المراسلة الإلكترونية في عام 2010 من موقع "ايه او ال" AOL الأميركي في مقابل 187.5 مليون دولار.



وأنشئت "اي سي كيو" عام 1996 على يد شركة "ميرابيليس" Mirabilis الإسرائيلية، ثم اشترتها "ايه او ال" في عام 1998. وقدمت "اي سي كيو" مفهومًا ثوريًا في ذلك الوقت، يتمثل في إجراء محادثات فورية عبر الإنترنت مع مستخدمين آخرين على الشبكة.



وكان برنامج "اي سي كيو"، سلف التطبيقات الشائعة اليوم مثل فيسبوك مسنجر وواتساب، يضم أكثر من 32 مليون مستخدم شهريًا عند الاستحواذ عليه في عام 2010.



