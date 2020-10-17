خدمة جديدة من غوغل تعثر لك على الأغاني التي لا تعرف أسماءها - فيديو

الوكيل الاخباري - يواجه الكثير من الناس ظاهرة أن هناك أغنية معينة يحبها الشخص، لكنه لا يعرف اسمها، ما يجعله يواجه مشكلة في العثور عليها عبر "غوغل".

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لكن "غوغل" حلت تلك المشكلة، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، عن طريق تقنية "همهمة البحث".



وسيستمع "غوغل" في تلك الميزة إلى طنينك وصفيرك وغنائك لتلك الأغنية، التي تحفظ مثلا أحد كوبليهاتها فقط، ليعثر لك على اللحن الأقرب لما قدمته ويقدم لك المعلومات الكاملة عن الأغنية.



وتعتمد "همهمة غوغل" على خوارزميات التعلم الآلي، التي تقوم على تحويل الصوت إلى تسلسل قائم على الأرقام، ليتطابق مع ألحان الأغاني الأخرى ويحاول العثور على الأقرب لتلك الهمهمة الخاصة بالمستخدم.



وطرحت "غوغل" رسميا خدمة "همهمة البث" على تطبيقات "غوغل للبحث" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، الذي يدعم أكثر من 20 لغة تقريبا.









