خدمة خفية تراقب كل شيء في هاتفك.. الوجه المجهول لنظام أندرويد

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير تقنية حديثة أن إحدى الخدمات الأساسية في نظام أندرويد، المرتبطة بمتجر التطبيقات، تعمل دائمًا في خلفية الهواتف وتمتلك صلاحيات واسعة تمكنها من الوصول لمعظم بيانات المستخدمين دون قدرة فعلية لهم على التحكم بذلك.

ما هي الخدمة؟

ليست مجرد أداة لتحديث التطبيقات، بل مجموعة من الواجهات البرمجية التي تتيح لتطبيقات أندرويد استخدام ميزات مثل تسجيل الدخول، الدفع الإلكتروني، الإشعارات، وتحديد الموقع الجغرافي.

معظم التطبيقات الحديثة تعتمد عليها للعمل، وعليه فإن تعطيلها يؤدي إلى توقف هذه التطبيقات.



صلاحيات واسعة

الوصول إلى الموقع، الكاميرا، الميكروفون، جهات الاتصال، سجلات المكالمات، والملفات المخزنة على الهاتف.

إعدادات الأذونات غير قابلة للتعديل من قبل المستخدم.

تقوم بتتبع الموقع وفحص الجهاز دوريًا بحثًا عن التطبيقات الضارة.



صعوبة الإزالة

تعطيل الخدمة يؤدي إلى توقف التطبيقات الأساسية مثل الاتصالات والملاحة والخدمات المصرفية.

لا يمكن الاستغناء عنها إلا عبر أنظمة معدلة أو مفتوحة المصدر تحاكي وظائفها دون الاعتماد المباشر عليها.



معضلة الخصوصية

رغم دورها الحيوي في تشغيل النظام بسلاسة، تمثل الخدمة البوابة الرئيسية لجمع البيانات وتتبع نشاط المستخدمين، مما يطرح سؤالًا مهمًا حول إمكانية تحقيق توازن بين الراحة التقنية وحماية الخصوصية.

