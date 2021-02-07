خدمة Spotlight في سناب شات تتجاوز الـ 100 مليون مستخدم

الوكيل الإخباري _ استطاع تطبيق سناب شات ان يحقق نجاحا كبيرا بعد طرحه ميزة Snapchat Spotlight.

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وقد تمكنت من تحقيق أكثر من 100 مستخدم شهريا، وذلك بعد إطلاقها في شهر ديسمبر الماضي، حيث تعمل الخدمة على تمكين المستخدمين من انتاج الفيديوهات القصيرة مقابل أموال.



واستطاعت Spotlight توزيع أكثر من مليون دولار يوميًا منذ ديسمبر الماضي على مشاهير محتوى مواقع التواصل الذين جربوا الميزة الجديدة للتطبيق.





كما حققت الميزة إيرادات اكثر من 40 مليون دولار إلى تكلفة عائدات الشركة في الربع الأخير من العام الماضي 2020.





المصدر : صدى البلد







