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خرائط جوجل تستعد لإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين

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تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   يستعد تطبيق خرائط جوجل Google Maps لإطلاق ميزة جديدة تتيح طلب الطعام تلقائيًا أثناء التنقل، بحيث يكون جاهزًا عند وصول المستخدم إلى المطعم، بدل الاكتفاء باقتراح أماكن قريبة.اضافة اعلان


ووفق موقع Android Authority، تأتي الميزة ضمن توسع جوجل في دمج مساعدها الذكي Gemini داخل تطبيقاتها، لتعزيز الأتمتة وتبسيط المهام اليومية.

وكشف تحليل لنسخة حديثة من التطبيق على أندرويد وجود إشارات برمجية تؤكد تطوير الميزة، رغم أنها لم تُفعّل بعد.

وتهدف الخطوة إلى تحويل خرائط جوجل من تطبيق ملاحة إلى منصة تنفذ المهام بشكل تلقائي، فيما لم تعلن جوجل بعد عن موعد إطلاقها الرسمي.
 
 


gnews

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