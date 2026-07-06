خرائط جوجل تستعد لإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين

ووفق موقع Android Authority، تأتي الميزة ضمن توسع جوجل في دمج مساعدها الذكي Gemini داخل تطبيقاتها، لتعزيز الأتمتة وتبسيط المهام اليومية.
وكشف تحليل لنسخة حديثة من التطبيق على أندرويد وجود إشارات برمجية تؤكد تطوير الميزة، رغم أنها لم تُفعّل بعد.
وتهدف الخطوة إلى تحويل خرائط جوجل من تطبيق ملاحة إلى منصة تنفذ المهام بشكل تلقائي، فيما لم تعلن جوجل بعد عن موعد إطلاقها الرسمي.
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