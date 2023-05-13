السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 02:10 م

خرائط غوغل تضيف ميزة جديدة إلى العرض الشامل

109593


الوكيل الإخباري - عززت خرائط غوغل ميزة العرض الشامل من خلال عنصر جديد يتيح استكشاف المسار بطريقة جديدة.

وأعلن التحديث يوم الأربعاء في حدث I/O السنوي الذي قدم أيضاً مجموعة من الأجهزة الجديدة. ويتيح العرض الشامل للطرق رؤية كل جزء من الرحلة قبل الانطلاق.

اضافة اعلان


وتعتمد الميزة على أداة العرض المجسم الأساسية، التي أعلنتها غوغل في  العام الماضي، التي تستخدم رؤية الكمبيوتر وتقنية الذكاء الاصطناعي لدمج مليارات صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية للحصول على نموذج رقمي للعالم يمكن استكشافه بتفاصيله. 


 ووصف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، الميزة بـ "طريقة جديدة تماماً" لمشاهدة الرحلة أثناء عرض الميزة خلال كلمته الرئيسية يوم الأربعاء.


وتوضح ميريام دانيال من خرائط غوغل في منشور مدونة أن الميزة تتضمن أيضاً شريط تمرير زمني لمعرفة المزيد عن جودة الهواء خلال اليوم، وشكل المسار على الأرجح وفقاً لتوقعات الطقس، للاستعداد بشكل صحيح للرحلة.


وسيطرح العرض الشامل في الأشهر المقبلة، بداية بأمستردام، وبرلين، ودبلن، وفلورنسا ولاس فيغاس، ولندن، ولوس أنجليس، ونيويورك، وميامي، وباريس، وسياتل، وسان فرانسيسكو، وسان خوسيه، وطوكيو، والبندقية، حسب ديجيتال تريندز.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة

20235131116267964L

تحديث بغيض لطابعات 'أتش بي' يغضب رواد الانترنت

تنزيل-واتساب

غوغل تكتشف خللا في الميكروفون عند استخدام واتساب

kikik

نصائح مهمة لمستخدمي فيسبوك بعد 'أزمة طلبات الإضافة'

main_image645e2a70ef03c

ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر

196270

خلل في فيسبوك بعدة دول: بمجرد زيارة الملف الشخصي لشخص آخر يُرسل طلب صداقة تلقائياً

أخبار متعلقة
20235919210123IP

ماذا يفعل شات جي بي تي ببياناتك وسجل الدردشة؟

GettyImages-1154399861

لماذا تطارد غوغل محركات البحث الأخرى؟

202101250623102310-1280x720

مايكروسوفت تخطط لمنافسة 'نفيديا' في معالجات الذكاء الاصطناعي

202356105136644I7

غوغل تُدمج قريباً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث

20235215914205GF

83 % من الهنود ضحايا احتيال عبر الذكاء الاصطناعي

designer-social

أداة جديدة من مايكروسوفت تهدد كانفا وفوتوشوب