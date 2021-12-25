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السبت، 25-12-2021 02:16 م

خرائط غوغل تطلق خدمة جديدة

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الوكيل الإخباري - أضاف عملاق محركات البحث في الإنترنت «غوغل» خدمة جديدة، طال انتظارها، إلى خرائطه الشهيرة التي يستخدمها ملايين البشر حول العالم. وتقوم الخدمة الجديدة على إبلاغ المستخدمين مسبقاً بحجم الازدحام في منطقة ما. وتحمل الخدمة الجديدة اسم «Busy Area»، ويمكن التمتع بها بعد تحديث التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتظهر الخدمة الأماكن المزدحمة القريبة من المكان الذي يوجد فيه المستخدم، وتظهر فوق هذه المناطق عبارة «منطقة مزدحمة»، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

وقال «غوغل» في صفحة الدعم المخصصة للخرائط: «لقد دمجنا اتجاهات الازدحامات الحية في منطقة ما، مثل المتاجر والمطاعم والحدائق والمقاهي وغيرها، لتحديد مستوى الازدحام العام في تلك المنطقة».

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وأضاف أن هذه المؤشرات تظهر كم هي المنطقة مزدحمة في العادة، وعندما يكون المستخدم قريباً أو تكون المنطقة في أكثر أوقاتها ازدحاماً تبرز إشارة «منطقة مزدحمة».

المصدر -البيان 

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