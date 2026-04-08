"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة Google عن تحديثات جديدة في تطبيق Google Maps، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين عند مشاركة الصور والمراجعات، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.





وتعتمد الميزة الأبرز على نموذج Gemini، حيث يقوم بتحليل الصور التي يختارها المستخدم، واقتراح وصف تلقائي مناسب لها، مع إمكانية تعديل النص أو حذفه قبل نشره.



وتتوفر هذه الخاصية حالياً باللغة الإنجليزية على أجهزة iOS داخل الولايات المتحدة، على أن يتم طرحها لاحقاً في دول أخرى وعلى نظام أندرويد.



تحسينات لتسهيل النشر والتفاعل



لا يقتصر التحديث على الوصف التلقائي، بل يشمل أيضاً:



عرض الصور ومقاطع الفيديو الحديثة مباشرة داخل قسم المساهمة

تسريع عملية اختيار المحتوى ونشره



كما أضافت Google أدوات جديدة تتيح للمستخدمين متابعة نشاطهم داخل التطبيق بشكل أدق، مثل:



عرض إجمالي النقاط المكتسبة

توضيح مستوى المستخدم ضمن برنامج “Local Guide”

تحديث شارات الإنجاز (مثل “مصور محترف” أو “خبير مراجعات”)

منح المستخدمين النشطين إطاراً ذهبياً مميزاً لحساباتهم



ويعتمد Google Maps على مجتمع ضخم يضم أكثر من 500 مليون مساهم حول العالم، ما يجعل هذه التحديثات خطوة إضافية نحو تحسين جودة المحتوى وسهولة استخدام التطبيق.





