خرائط غوغل تعيد دعم معلومات مسارات التزلج

وجاءت العودة استجابةً لردود فعل قوية من عشاق الرياضات الثلجية، مع تحسينات تشمل:
صور فضائية حديثة وبيانات دقيقة من المنتجعات نفسها.
مواقع المصاعد ونهايات المسارات لتسهيل تخطيط الرحلات.
وتغطي الميزة الجديدة منتجعات شهيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وكندا والولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع التغطية تدريجيًا خلال الموسم.
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الحصول على معلومات متكاملة داخل تطبيق الخرائط، بدلًا من الاعتماد على مصادر متعددة، ما يحسّن تجربة التخطيط والمشاركة للرحلات الشتوية.
