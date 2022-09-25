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الأحد، 25-09-2022 12:00 م

خطأ بسيط قد يدمر بطارية ايفون.. تجنبوه

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الوكيل الإخباري - قد يرتكب الناس بحركة بسيطة، خطأ فادحا يؤدي إلى إبطاء جهاز "آيفون" وحتى التسبب في مشاكل بعمر البطارية، تتمثل في إغلاق التطبيقات المفتوحة في خلفية الهاتف.

ويعتقد كثيرون أن إغلاق التطبيقات سيوفر عمر البطارية أو يعزز أداء جهاز "آيفون"، إلا أنه من الأفضل ألا تقوم بإغلاق التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل جهازك بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول للتحميل في المرة المقبلة. وفي هذا الصدد، أوضحت شركة "أبل" المصنعة لآيفون: "عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرا، في خلفية الهاتف، فإنها غير مفتوحة (لا تعمل)، لكنها في وضع الاستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة".

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تابعت: "يجب عليك فرض إغلاق أحد التطبيقات فقط في حالة عدم استجابته".

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية، أن البعض يعتقدون أن التطبيقات المفتوحة تعمل طوال الوقت، لكن في الواقع فإن جهاز "آيفون" يقوم بتجميدها، لذا فهي لا تستنزف الموارد أثناء قيامك بأشياء أخرى.

 

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