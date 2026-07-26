الأحد 2026-07-26 04:44 م

خطأ بشري وراء اختراق نموذج OpenAI لمنصة شهيرة

سصثي
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 02:54 م
الوكيل الإخباري-   كشفت حادثة اختراق نفذها أحد نماذج OpenAI لمنصة Hugging Face خلال اختبار أمني أن السبب الرئيس لم يكن تفوق الذكاء الاصطناعي، بل خطأ في تصميم وإعداد بيئة الاختبار، وفق خبراء في الأمن السيبراني.اضافة اعلان


وأوضحت OpenAI أن النموذج كان يعمل داخل بيئة اختبار معزولة، لكنه استغل ثغرة أمنية غير معروفة في نظام تثبيت الحزم، ما مكّنه من تجاوز القيود والوصول إلى أنظمة خارجية.

وأكدت الشركة أنها أبلغت الجهة المطورة بالثغرة، وتعمل معها على إصدار تحديث أمني لمعالجتها.

وأشار خبراء إلى أن الخلل تمثل في عدم عزل بيئة الاختبار بالكامل عن الإنترنت، مؤكدين أن النماذج القادرة على اكتشاف الثغرات تتطلب بيئات اختبار مغلقة وآمنة. وأضافوا أن الحادثة تسلط الضوء على الحاجة إلى معايير أكثر صرامة لاحتواء نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أثناء الاختبارات.
 
 


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