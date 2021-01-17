خطأ في ويندوز 10 يتسبب بإتلاف القرص الصلب

الوكيل الإخباري _ تخطط شركة مايكروسوفت لإصلاح الخطأ الغريب في نظام التشغيل ويندوز 10 ، والذي قد يؤدي إلى إتلاف القرص الصلب بمجرد النظر إلى أحد الرموز.

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وقد حذر الباحث الأمني "جوناس إل" من الخطأ في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووصفه بأنه ثغرة أمنية سيئة ، حيث يمكن للمهاجمين إخفاء خط مُصاغ خصيصًا داخل ملف ZIP أو مجلد أو حتى اختصار ويندوز بسيط.

وكل ما يحتاجه مستخدم ويندوز 10 هو استخراج ملف ZIP أو مجرد إلقاء نظرة على المجلد الذي يحتوي على الاختصار الضار، مما يؤدي تلقائيًا إلى تلف القرص الصلب.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: نحن على علم بهذه المشكلة ونخطط لقديم تحديث في إصدار مستقبلي ، ويعتمد استخدام هذه التقنية على الهندسة الاجتماعية، ونشجع عملائنا على ممارسة عادات الحوسبة الجيدة عبر الإنترنت، بما في ذلك توخي الحذر عند فتح الملفات غير المعروفة أو قبول عمليات نقل الملفات.





المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية







