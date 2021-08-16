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الإثنين، 16-08-2021 03:12 م

خطة CSAM من آبل وعلاقتها بالحقوق الرقمية

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الوكيل الإخباري - تُعرف شركة آبل بأنها واحدة من الشركات التي تهتم بخصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي وبدايةً من مشكلة اختراق الآيفون من طرف برمجيات NSO Group ووصولًا إلى نظام الشركة الجديد لفحص صور المستخدمين مرّت آبل بالكثير.

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وتم الكشف عن ذلك التحديث من خلال موقع الشركة الرسمي بشكل هادئ تمامًا إلا أن هذا لم يمنع الخبر من الانتشار، وبالطبع اختلفت الآراء حوله.

 

لعل خطوة آبل هي خطوة موفقة وتصب في صالح أمان الأطفال إلا أن فعل ذلك من خلال فحص صور جميع المستخدمين على هواتفهم وعلى أيكلاود لن يكون محببًا لجميع المستخدمين.


وقد يجد المستخدمين الشرفاء أنفسهم مضطرين لجعل آبل تتفحص صورهم بشكل دوري فقط لأنها تريد ذلك. ولعل آبل قد عرضت نفسها لمشكلة كبيرة بدون داعي عند اتخاذ هذا القرار حيث أن المستخدمين قد يفقدون الثقة فيها، وهي خسارة ضخمة بالنسبة لها.

 

وتأتي هذه الأحداث في ظل كون هواتف آيفون معرضة بكل سهولة للاختراق من خلال برمجيات شركة NSO الإسرائيلية وهذه النقطة كانت حساسة جدًا عند إعلان آبل عن خطة CSAM خاصتها حيث أن آبل الآن تتفحص صور المستخدمين بشكل كامل، في ظل عدم قدرتها على منع اختراقات NSO.


وفي الوقت الحالي يمكن اعتبار الأمر منتهي لأن التراجع عن النظام الجديد بعد الإعلان عنه هو أمر غير ممكن من أكثر من ناحية كما أن الحكومات قد رحبت بهذا النظام وأبدت دعمها له.

 

وفي ظل كل هذه الأحداث بدأ النداء بالحقوق الرقمية لكل مستخدم. وأن يتم تشريعها بشكل قانوني وفعال ومن ضمن هذه الحقوق الرقمية منع التتبع والمراقبة، وبشكل أو بآخر، من خلال خطة CSAM الجديدة جميع مستخدمي آيفون سيكونون مراقبين.

 

وقد تسببت عمليات التتبع والمراقبة تلك في ظهور مشاكل عديدة، ومنها فضيحة كامبريدج أناليتيكا بالنسبة لفيسبوك، وقدرات شركة NSO على اختراق أمان وخصوصية المستخدمين، وصولًا لخطة CSAM والتي تدس السم في العسل.


ومن ناحيته، تيم كوك، المدير التنفيذي للشركة، قد التزم الصمت التام ولم يعلق على خطة الشركة الجديدة، كما لم يرد على الانتقادات التي تعرضت الشركة لها بعد الإعلان الرسمي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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