خطط اشتراكات جديدة لمنصة X

الوكيل الإخباري - خطة اشتراكات جديدة من إيلون ماسك

نشرت صحيفة BBC البريطانية تقريراً يفيد بأن إيلون ماسك – واحد من أغنى أغنياء العالم – صاحب منصة X– تويتر سابقاً – عازم على إطلاق خطتي اشتراك جديدتين للمنصة.

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وقد صرّح إيلون ماسك بأن إحدى هاتين الخطتين ستكون باشتراك رمزي، والمشتركون في هذه الخطة سوف يحصلون على كافة المميزات لكن لن يتم خفض الإعلانات التي تظهر لهم.

بينما ستأتي الخطة الثانية بأسعار مرتفعة بعض الشيء، لكنها لن تعرّض المستخدمين لأي إعلانات عبر المنصة بالمرة.



وقد بدأت شركة إكس بالفعل في خصم اشتراكاً قدره 1 دولار أميركي من مشتركيها في نيوزلندا والفيلبين كمرحلة أولى لهذه الخطة.

وعلى ما يبدو لازال هناك خياراً للمستخدمين للاشتراك في منصة إكس بدون حاجة لدفع أي نقود نظير الاشتراك، ومع ذلك، فالحسابات المجانية لن تتيح لأصحابها الكتابة أو النشر عبر المنصة.



أي تقتصر الخدمات التي يحصل عليها أصحاب هذه الحسابات على قراءة المنشورات ومشاهدة الفيديوهات ومتابعة الحسابات المختلفة عبر الموقع.

وقد أطلق إيلون ماسك سابقاً برنامج الاشتراك المميز والذي يحصل فيه المشتركين على العلامة الزرقاء الموثقة للحساب نظير دفع 8 دولار أمريكي شهرياً.



هذه التحركات أنما تعكس قلق إيلون ماسك من انخفاض العوائد التي تحققها المنصة، خاصة بعد رحيل الكثيرمن المعلنين في ظل عدم وجود رقابة كافية على المحتوى المنشور على المنصة – على حد تعبيرهم – وخوفهم من ظهور إعلاناتهم بجوار محتوى آخر غير لائق!



أمازون وTrustPilot وحرب التقييمات الزائفة!

تعانى كبرى الشركات الرقمية مثل أمازون وBooking.com وTripAdvisor وغيرها من الشركات من انتشار التقييمات الزائفة والتي أصبحت أكثر تطوراً حالياً نظراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها!



وهذا يبرز وجود مواقع تقييم مستقلة مثل كازينو YYY الكويت لتزويد المستخدمين بتقييمات متنوعة عن مواقع الكازينو اون لاين الموثوق بها.

تهدد التقييمات الزائفة سمعة الشركات ومستقبلها بشكل كبير، كما يمكن أن تؤدي إلى خسارة اقتصادية كبيرة، حيث أشار تقرير منشور عبر بي بي سي البريطانية أن هذه التقييمات الزائفة يمكن أن تكبّد الاقتصاد البريطاني 312 مليون جنيه إسترليني سنوياً!



كما أشار التقرير إلى أن 15% من التقييمات المتاحة عبر الإنترنت لمجموعة من الصناعات الكبرى مثل الإلكترونيات والأدوات الرياضية هي تقييمات زائفة!

وقد صرّح نائب رئيس شركة أمازون "دارماش ميهتا" بأن التقييمات الزائفة مشكلة عالمية تؤثر على عدد كبير من الصناعات، وأنه عبر المشاركة بين الشركات الكبرى لفهم التقنيات التي يتبعها هؤلاء المقيمون وكيفية عملهم، سوف نتمكن من تحقيق نتائج أفضل.



بينما نشر موقع Tripadvisor تقريراً يفيد بأنه اكتشف وجود ما يقرب من 1.3 مليون تقييماً زائفاً على منصته الإلكترونية خلال عام 2022 فقط!





شركة آبل تغازل الصين

قام الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك بزيارة للصين بعد أقل من شهر من إطلاق هاتف الشركة الجديد Iphone 15 في زيارة مفاجئة.

فالتوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا تخفى على أحد الآن، انتهت بإصدار الصين تحذيراً لمسؤوليها الحكوميين بعدم استخدام هواتف آيفون!

الأمر يأتي رداً متأخراً بعض الشيء على حرمان الولايات المتحدة الأمريكية لشركة هواوي الصينية من الحصول على رقائق أشباه موصلات متطورة تدخل في تكوين كافة الأجهزة الرقمية التي تصنّعها شركة هواوي.

ومع ذلك، استقبل رئيس الوزراء الصيني دينج ديوكسنج المدير التنفيذي تيم كوك مرحباً به، ومضيفاً أنه يرحب باستثمار شركة Apple وتواجدها بشكل عام في الأسواق الصينية الرقمية.

ومن جانبه صرّح تيم كوك بأنه يثق تماماً بأن السوق الصيني هو واحد من أبرز الأسواق العالمية التي ترغب Apple في الاستثمار بها واستمرار التعاون مع الحكومة الصينية في الأسواق الرقمية.

يعزّي البعض زيارة كوك للصين إلى التقارير المستقلة التي أشارت إلى انخفاض مبيعات هاتف آيفون 15 الجديد داخل الصين بمقدار 4.5% عن نظيره السابق آيفون 14 في نفس الفترة.



شركات العملات الرقمية ومشاكل لا تنتهي!

رفع المدّعي العام لمدينة نيو يورك الأمريكية دعوى قضائية ضد ثلاثة من شركات العملات الرقمية وهي Gemini Trust وGenesis Global Capital وDigital Currency Group الشركة الأم لشركة Gensis، لكذبهم على المستثمرين وعملهم على إخفاء خسائر تجاوزت مليار دولار أمريكي!

وجاء في الدعوى أن التحقيقات وجدت أن شركة Gemini للعملات الرقمية والمؤسسة من قِبل كاميرون وتايلر وينكلفوز خدعت المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة ببرنامج إقراض كان يتم إدراتها بشكل مشترك مع Genesis.

وهذا البرنامج والذي كان يسمّى Gemini Earn سوّق نفسه على أنه استثمار قليل المخاطرة بحيث يمكن للمستثمرين فيه إقراض أصولهم الرقمية إلى Genesis والحصول على عوائد تصل إلى 8%.

وقد صرّح المدعي العام بأن هذه الشركات كذبت على مستثمريها، مما أدى إلى توريطهم في دفع كلفة خسائر البرنامج، وهو من المستثمرين الصغار بالأساس.

كما قدّر المدّعي العام بأن قرابة 29 ألف مستثمر من نيويورك وحدها خسروا استثماراتهم من مجموع مستثمرين قدره 230 ألف مستثمر!

تعتبر هذه الدعوى محاولة جديدة لجذب صناعة العملات الرقمية إلى نور الجهات التنظيمية والرقابية بعد أدائها لعدد كبير من السنوات بعيداً عن تلك اللوائح والتنظيمات، الأمر الذي أدى لحدوث مخالفات مالية وقانونية جسيمة قد لا يمكن تتبعها كلها.