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الأربعاء، 08-09-2021 09:19 م

خطوات إخفاء أيقونات إعدادات نظام ماك

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الوكيل الإخباري - يمتلئ تطبيق إعدادات نظام ماك بالكثير من الأيقونات التي تؤدي لاختيارات قد لا تستخدمها كثيرًا.

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ويمكنك تخصيص وإخفاء أيقونات الإعدادات التي لا تستخدمها ولا تحتاج إليها عبر نظام ماك عبر الطرق التالية.

1 - يمكنك أن تقوم بترتيب أيقونات إعدادات نظام ماك عبر قائمة العرض، وذلك لتجعل الأيقونات مرتبة أبجديًا أو بحسب الفئة. 
2 - وتستطيع عبر قائمة العرض أيضًا اختيار الأيقونات التي ترغب في أن تظهر في تطبيق الإعدادات. 
3 - ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط على علامة آبل في الشريط العلوي ومن ثم اختيار إعدادات النظام.

4-وعندما تفتح تطبيق إعدادات النظام قم بالضغط على قائمة عرض الموجودة في الشريط العلوي واختر تخصيص الأيقونات. 
5- وبعد ذلك تظهر مجموعة من العلامات أمام جميع أيقونات الإعدادات، قم بإزالة العلامة أمام الأيقونة التي ترغب في إخفاءها.
6- وعندما تنتهي قم بالضغط على موافق حتى تختفي الأيقونات التي لا ترغب في ظهورها في التطبيق.

7- ويمكنك تغيير طريقة عرض الأيقونات عبر الضغط على ترتيب الأيقونات بحسب الفئة أو بحسب الإسم، ويمكنك البحث أيضًا في التطبيق بسهولة عبر هذه القائمة. 
8- ويمكنك تغيير طريقة عرض الأيقونات عبر الضغط على ترتيب الأيقونات بحسب الفئة أو بحسب الإسم، ويمكنك البحث أيضًا في التطبيق بسهولة عبر هذه القائمة. 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية


 




 

 


 

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