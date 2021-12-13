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الإثنين، 13-12-2021 02:52 م

خطوات إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11

مؤشر


الوكيل الإخباري - يظهر مؤشر الفأرة في ويندوز 11 باستمرار مما قد يسبب الإزعاج لبعض المستخدمين خاصةً من يعملون في الكتابة عبر الحواسيب. وقد يحجب المؤشر جزءًا من المعلومات المتاحة أمامك على الشاشة. 

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ونتيجةً لذلك يفضل الكثيرون إخفاء مؤشر الفأرة عند الكتابة في ويندوز 11 أو ترك المؤشر بعيدًا في طرف الشاشة السفلي.

 

توجد طريقتين بشكل عام لتتمكن من إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11، وتعمل هذه الطرق أيضًا مع ويندوز 10 بشكل جيد.

 

وتستطيع عبر الطريقة الأولى أن تخفي مؤشر الفأرة أثناء الكتابة في تطبيقات الكتابة مثل تطبيقات أوفيس أو مفكرة ويندوز. ولكن لن تعمل مع المتصفحات والتطبيقات الأخرى وهي عبر تفعيل خاصية في نظام ويندوز.

يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية: 

1 - توجه إلى إعدادات ويندوز 11 عبر قائمة إبدأ أو الضغط على زري ctrl+i 
2 - بعد ذلك اختر اعدادات أجهزة البلوتوث والطرفيات الأخرى عبر القائمة الموجودة في الجهة اليسرى.
3 - ثم اختر إعدادات الفأرة عبر القائمة في الجهة اليمنى
4 - عندما تظهر لك شاشة الإعدادات قم باختيار الإعدادات الإضافية من القائمة السفلية.

5 - بعد ذلك توجه إلى تبويب إعدادات المؤشر من القائمة العلوية.

6 - تجد اختيارًا خاصًا بإخفاء مؤشر الفأرة في تبويب إعدادات المؤشر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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