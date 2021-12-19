الوكيل الإخباري - تعتبر منصة سبوتيفاي لبث المقاطع الصوتية إحدى أهم المنصات الخاصة ببث المحتوى الصوتي المختلف سواءً كان أغاني أو بودكاست.

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وقد أضافت المنصة مؤخرًا خاصية جديدة تسمح لك بنشر المقاطع الصوتية مباشرةً عبر قصص إنستاجرام.

ولا يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر تطبيق سطح المكتب أو موقع سبوتيفاي، حيث تعتبر حصرية لتطبيق الهواتف المحمولة.



خطوات إضافة المقاطع الصوتية من سبوتيفاي إلى قصص إنستاجرام



1 - توجه إلى تطبيق سبوتيفاي ومن ثم أبحث عن الاغنية التي ترغب في مشاركتها عبر قصص إنستاجرام.

2 - وبعد ذلك قم بتشغيل هذه الأغنية في وضع الشاشة الكاملة، ويعني ذلك فتح الأغنية بدلًا من تشغيلها عبر القائمة.

3- واضغط بعد ذلك على زر مشاركة الأغنية الذي تجده في القائمة بالأسفل، وقم باختيار منصة إنستاجرام عبر القائمة التي تظهر لك.

4- وعندما تظهر نافذة التطبيق قم بالضغط على زر المشاركة إلى حتى تختار الأماكن التي يظهر فيها هذا المقطع.

5- ويمكنك أن تجعله يظهر في قصتك فقط أو عبر صفحتك الشخصية كمنشور عليها تظل دائمًا في الصفحة.

6- وبعد ذلك اضغط على زر المشاركة ليتم مشاركة القصة في إنستاجرام، وكحالة جميع قصص إنستاجرام. تكون هذه القصة متاحة لمدة 24 ساعة فقط ومن ثم تختفي.

7- وتستطيع إرسال المقطع في رسالة مباشرة عبر إنستاجرام إذا كنت تفضل ذلك أيضًا عبر الخطوات ذاتها.

8- ولا يحتاج استخدام هذه الخاصية لامتلاك حساب Premium في منصة سبوتيفاي، حيث تعمل هذه الخاصية مباشرةً دون الحاجة لاشتراك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية