خطوات إغلاق خاصية ProMotion في آيفون 13 برو

الوكيل الإخباري - بدأت آبل تعتمد على خاصية ProMotion في هواتف آيفون 13 برو وبرو ماكس، وتسمح هذه الخاصية للهواتف بأن تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز.

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وقد طالب الكثير من المستخدمين بهذه الخاصية منذ فترة طويلة، حيث تستخدمها جميع هواتف أندرويد تقريبًا.

وتعمل خاصية Promotion على رفع معدل تحديث الشاشة أو تقليله بناءً على نوعية المحتوى المعروض على الشاشة.

تسمح لك آبل بإغلاق الخاصية تمامًا وإيقافها عن العمل، وجعل معدل الإطارات مرتبطًا بمعدل 60 هرتز فقط.



وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ومن ثم توجه إلى قسم إعدادات الوصول المحسن، وبعد ذلك اختر الحركة.

2 - ومن ثم في قائمة الحركة قم بتفعيل اختيار يدعى تقليل معدل الإطارات، ويعمل هذا الاختيار على حد معدل الإطارات الذي يعمل به النظام.

3- ويمكنك أيضًا إيقاف هذه الخاصية عبر تفعيل وضع الطاقة المنخفضة، حيث يعمل هذا الوضع على تقليل استهلاك بطارية الهاتف.

4 - وذلك عبر اختيار وضع الطاقة المنخفضة من خلال واجهة التحكم في الأوامر الخاصة بالهاتف.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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