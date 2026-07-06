خطوات إيقاف حفظ الصور والفيديو تلقائيًا على واتساب

ويتيح واتساب إعدادات تساعد على إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط من خلال قسم التخزين والبيانات، ما يوفر مساحة التخزين ويقلل استهلاك بيانات الإنترنت.
كما يمكن منع ظهور صور واتساب في معرض الهاتف عبر تعطيل خيار رؤية الوسائط، إضافة إلى استخدام أداة إدارة التخزين لحذف الملفات الكبيرة والمحادثات التي تستهلك أكبر مساحة.
ولا تقتصر فائدة هذه الإعدادات على توفير مساحة الهاتف، بل تساعد أيضًا في تقليل استهلاك الإنترنت وتعزيز الأمان عبر منح المستخدم فرصة فحص الملفات قبل تنزيلها.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: الخوارزميات تستخدم الحالة المزاجية لتوجيه قرارات الشراء
-
قبل أن تشتري لابتوب مستعمل… انتبه لهذه العيوب
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "إنستغرام"
-
خرائط جوجل تستعد لإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين
-
هل تتحول الروبوتات البشرية إلى خطر في العمل؟
-
خلل في آيفون يستهلك 100 جيجابايت من الذاكرة
-
مستخدمو ويندوز 10 و11 يشتكون من نافذة بيضاء غامضة
-
كاميرات على رؤوس عمال المصانع في الهند.. والهدف تدريب الروبوتات