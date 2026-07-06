خطوات إيقاف حفظ الصور والفيديو تلقائيًا على واتساب

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الوكيل الإخباري- يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من امتلاء مساحة التخزين بسبب التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو عبر تطبيق واتساب، خاصة داخل المجموعات النشطة. اضافة اعلان





ويتيح واتساب إعدادات تساعد على إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط من خلال قسم التخزين والبيانات، ما يوفر مساحة التخزين ويقلل استهلاك بيانات الإنترنت.



كما يمكن منع ظهور صور واتساب في معرض الهاتف عبر تعطيل خيار رؤية الوسائط، إضافة إلى استخدام أداة إدارة التخزين لحذف الملفات الكبيرة والمحادثات التي تستهلك أكبر مساحة.



ولا تقتصر فائدة هذه الإعدادات على توفير مساحة الهاتف، بل تساعد أيضًا في تقليل استهلاك الإنترنت وتعزيز الأمان عبر منح المستخدم فرصة فحص الملفات قبل تنزيلها.





