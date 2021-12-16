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الخميس، 16-12-2021 12:39 م

خطوات استخدام آيكلاود عبر أجهزة أندرويد

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الوكيل الإخباري - لا تقدم شركة آبل تطبيقًا رسميًا لخدمة آيكلاود عبر نظام التشغيل أندرويد، وتعتبر هذه الخدمة حصرية لأجهزتها فقط. ولكن إذا كنت أحد المستخدمين القادمين من أجهزة الشركة، فإنك تعتمد بشكل كبير على آيكلاود لتخزين بياناتك المختلفة. وتستطيع الوصول إلى بعض بياناتك المخزنة في آيكلاود والاستفادة منها.

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استخدام آيكلاود عبر أجهزة أندرويد 

تعمل خدمة آيكلاود بشكل أفضل عندما تستخدمها عبر أجهزة آبل، ويعني ذلك أنك تستطيع الوصول إلى جميع ميزاتها وخصائصها بعكس أندرويد.

وتستطيع الوصول إلى بعض بياناتك المخزنة في خدمة آيكلاود عبر أجهزة أندرويد، ولكن بالطبع لا تستطيع الوصول إلى جميع البيانات والاستفادة منها جميعًا.

ويمكنك الوصول إلى البيانات التالية في خدمة آيكلاود عبر أجهزة أندرويد: 

 

1 - الصور المخزنة فيها
2 - قرص التخزين السحابي الخاص بها
3 - الملاحظات
4 - البريد الإلكتروني
5 - تطبيق التذكير وبياناته 
6 - البحث عن هاتفي.

 

ولكن لا تستطيع الوصول أو استخدام خدمة جهات الإتصال أو التقويم الخاص بخدمة آيكلاود عبر أجهزة أندرويد.


ويمكنك الوصول إلى الخدمة واستخدامها عبر اتباع الخطوات التالية: 

1 - توجه إلى موقع خدمة آيكلاود عبر تطبيق المتصفح في هاتفك.
2 - بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في حساب آبل الخاص بك.
3 - قد يطلب منك الموقع تأكيد هويتك عبر كود من 6 أرقام، كما تحتاج إلى تأكيد الدخول عبر جهاز آبل متصل بحساب آيكلاود هذا.
4 - بعد ذلك تجد أمامك البيانات المتاحة عبر حساب آيكلاود وتستطيع الوصول إليها عبر أي متصفح في هاتفك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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