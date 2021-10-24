خطوات استخدام الألعاب في ديسكورد

الوكيل الإخباري - توجد مجموعة من الألعاب في ديسكورد التي يمكنك تشغيلها عبر التوجه إلى قنوات الخوادم المشترك فيها وتسمح بتشغيلها.





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وعلى الرغم من كون ديسكورد هو تطبيق الدردشة الرسمي للكثير من اللاعبين حول العالم، إلا أنه بدأ يتوسع ليدخل إلى مجال الأعمال.





وتأتي خاصية الألعاب الجديدة كجزء من تطويرات المنصة لتصبح أفضل ولتجذب المزيد من المستخدمين.





كيفية تشغيل الألعاب في ديسكورد





لازالت خاصية الألعاب في ديسكورد تحت التجربة، لذلك فإنها متاحة فقط عبر خادم Games Lab من التطبيق.



وتحتاج في البداية للاشتراك في الخادم عبر الرابط الخاص به، ومن ثم توافق على جميع الشروط والأسئلة.



وبعد ذلك تحتاج للدخول في واحدة من القنوات الصوتية الخاصة بالخادم، وتستطيع بعد ذلك الضغط على أيقونة الصاروخ لتتمكن من البدء في الألعاب.



وتظهر لك مجموعة من الاختيارات التي يمكنك الاختيار منها، حيث تستطيع عبر هذه الخاصية أيضًا مشاهدة يوتيوب في ديسكورد.

وبعد أن تختار اللعبة التي ترغب في تجربتها، قم بالموافقة على صلاحيات استخدام الحساب والوصول إليه.



وبعد ذلك تجد اللعبة بدأ وتستطيع التحكم في الاختيارات المتنوعة والمختلفة التي توفرها كل لعبة على حدة.



كما تستطيع الدخول إلى لعبة بدأت بالفعل عبر الدخول إلى قناة بدأ مديرها في لعبة، وتجد إسم اللعبة في عنوان القناة.



وكل ما عليك فعله هو الضغط على علامة الصاروخ ومن ثم اختيار المشاركة في اللعبة التي تعمل بالفعل.



وتأتي هذه الخطوة من المطورين لتحسين تجربة استخدام التطبيق بشكل كبير ورفع كفاءته وجذب المستخدمين أكثر.



وقد ازدادت المنافسة في مجال تطبيقات محادثة الفيديو والصوت الجماعية بعد بداية أزمة كورونا بسبب اهتمام الكثير من الشركات به.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية