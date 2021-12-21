خطوات استخدام القراءة بصوت مرتفع في مايكروسوفت وورد

الوكيل الإخباري - يمتلك تطبيق مايكروسوفت وورد خاصية تسمح له بقراءة المستندات والنصوص بصوت مرتفع، وذلك لمحبي الاستماع للكتب والمستندات.





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وتساعد هذه الخاصية من لديه مشكلة في قراءة بعض الحروف أو التركيبات اللغوية على اتقان اللغات المختلفة والقراءة بشكل سريع.





تعمل هذه الخاصية مع تطبيق سطح المكتب بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول من الخدمة، وهي تعمل مع جميع أنواع الملفات التي يمكن لمايكروسوفت وورد قرائتها.





ويمكنك استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:



1 - توجه إلى تطبيق مايكروسوفت وورد وقم بفتح الملف الذي ترغب في قرائته.

2 - بعد ذلك اضغط على تبويب المراجعة من القائمة العلوية.

3 - ثم اضغط على اختيار القراءة بصوت مرتفع من الشريط العلوي تحت تبويب المراجعة، كما يمكنك تشغيل الخاصية عبر الضغط على أزرا Alt + Ctrl + space في أنظمة ويندوز.

4 - وتظهر لك بعد ذلك مجموعة من أزرار التحكم في الملفات الصوتية. وتستطيع عبر هذه الأزرار التحكم في عملية القراءة كما ترغب.

5 - كما يمكنك عبر هذه الأزرار أن تبدأ قراءة النص أو توقفها أو ان تنتقل إلى الجزء القادم من النص وتتحكم في سرعة القراءة وتغيير صوت القارئ من رجل إلى سيدة.

6 - وتستطيع أيضًا تحديد جزء معين من النص للقراءة. ومن ثم تضغط على زر تشغيل القراءة ليقوم التطبيق بقراءة هذا الجزء دون غيره. كما يمكنك جعله يقرئ النص بالكامل عبر تحديد النص بأكمله.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

