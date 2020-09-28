خطوات استرجاع كلمات السر المحفوظة من جوجل

الوكيل الإخباري _ يواجه الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي من مشكلة عدم تذكر كلمات السر الخاصة بحساباتهم ما يتطلب منهم العديد من الخطوات للتأكد من أنهم المستخدمون الحقيقيون عند وضع كلمة السر البديلة.

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وهناك العديد من المستخدمين يقومون بحفظ كلمات السر الخاصة بهم في محرك البحث جوجل كروم عندما يطلب منهم حفظها، وإذا كنت واحدا ممن يحفظون كلمات السر الخاصة بهم على جوجل وتعرضت لمشكلة نسيانها، يجب عليك القيام بالخطوات الآتية لتنفيذها :



قم بفتح متصفح جوجل Chrome على هاتفك الذكي، إذا لم يكن التطبيق موجودًا على شاشتك الرئيسية ، فيمكنك التمرير سريعًا للوصول إلى app drawer وتشغيل كروم .



اضغط على الثلاث نقاط الرأسية سواء في أعلى يمين الشاشة أو في أسفل يمين الشاشة حسب هاتفك.

حدد الإعدادات أو Settings بالقرب من أسفل القائمة المنبثقة.



حدد موقع كلمات المرور واضغط عليها في منتصف القائمة.



ضمن قائمة كلمة المرور، يمكنك التمرير عبر جميع كلمات المرور المحفوظة، حيث يتم ترتيب القائمة أبجديًا بناءً على عنوان URL لموقع الويب.



حدد كلمة مرور محفوظة أو saved password لعرض المزيد من التفاصيل عنها.



لعرض كلمة المرور المخفية ، ابدأ بالضغط على أيقونة العين أو eye icon بجوار كلمة المرور المخفية.



وقبل أن يتم عرض كلمة السر، سيتعين عليك المصادقة سواء باستخدام بصمة إصبعك أو أي أمان قفل الشاشة الذى قمت بإعداده.



المصدر : صدى البلد

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