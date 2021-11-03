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الأربعاء، 03-11-2021 02:37 م

خطوات استعادة المستندات المحذوفة عبر أنظمة مايكروسوفت

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الوكيل الإخباري - توجد أكثر من طريقة حتى تتمكن من استعادة المستندات المحذوفة بحسب اختلاف نظام التشغيل والتطبيق الذي تستخدمه.

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وتقدم كل شركة طريقةً خاصةً بها لاستعادة الملفات المحذوفة عبر تطبيقات كتابة المستندات الخاص بها، لذلك تجد طريقة مختلفة لتطبيقات وأنظمة مايكروسوفت.

تعتبر أنظمة مايكروسوفت إحدى أكثر أنظمة التشغيل والتطبيقات المنتشرة حول العالم، حيث يستخدمها الكثير في أعمالهم اليومية.


وتوفر حلول مايكروسوفت للأعمال مثل حزمة أوفيس أو خدمة OneDrive خدمات تخزين احتياطي للمستندات بشكل تلقائي أو يدوي.


ويعتمد هذا الأمر على تفعيل اختيارات النسخ الاحتياطي المناسبة لك، وتختلف أيضًا بحسب التطبيق الذي تستخدمه في استعادة المستندات المحذوفة.

 

استعادة المستندات المحذوفة عبر خدمة OneDrive

1 - توجه إلى موقع OneDrive عبر متصفح الإنترنت الخاص بك، ومن ثم اختر الملف الذي ترغب في استعادة النسخة الاحتياطية له.
2 - وبعد ذلك اضغط على هذا الملف بزر الفأرة الأيمن لتظهر لك القائمة المنبثقة، وقم باختيار النسخ السابقة عبر القائمة التي ظهرت لك.

3 - ومن ثم إبحث عن النسخة التي ترغب في استعادتها، وبعد ذلك اضغط على اختيار استعادة أو تنزيل تحت إسم النسخة. 

 

استعادة المستندات المحذوفة عبر تطبيقات أوفيس 

1 - توجه إلى الملف الذي ترغب في استعادة نسخته القديمة، وبعد ذلك قم بفتحه والضغط على قائمة ملف.
2 - ومن ثم توجه إلى قائمة المعلومات وبعد ذلك اختر النسخ السابقة من الملف.

3- وتظهر أمامك مجموعة من النسخ القديمة من الملف والتي قام التطبيق بالاحتفاظ بها تلقائيًا، وتجد إلى جوار كل نسخة تاريخ التعديل ومن قامه به. 
4- ويمكنك الضغط على زر الفتح لتفحص هذه النسخة وتتأكد إن كانت النسخة المناسبة التي ترغب بها أم لا.

5- وعندما ترغب في استعادة هذه النسخة قم بالضغط على اختيار استعادة الموجود بأعلى القائمة. 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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